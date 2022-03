Brambilla, che sassata! Corti riequilibra il big match

Una bella partita quella giocata tra Monza e Lecco, valevole per la 20ª giornata di campionato. La sfida è importante per le ragazze del tecnico Pellegrini, che non perdono in campionato dal big match contro la capolista e cercano un successo che aprirebbe loro la strada verso le fasi nazionali. Il Monza inizia subito a giocare bene e a pressare alto e costringe spesso il Lecco all'errore. Gli ospiti nel primo tempo si vedono raramente nella metà campo avversaria e soffrono i tiri dalla distanza, come quello che ha permesso a Brambilla di sbloccare la partita. Dopo aver sofferto per 20 minuti, gli ospiti tramite una punizione dalla trequarti riescono a trovare il pareggio con Lucrezia Corti, che sfrutta l'ultima azione della prima frazione per andare a riposo sul risultato di 1-1. Nel secondo tempo le padrone di casa partono forte come nel primo tempo, ma non riescono a concretizzare le azioni create. Le ospiti si difendono bene e nessuno riesce a trovare il gol. Negli ultimi 20 minuti le squadre sono più difensive che offensive e concedono poco. L'occasione più importante per le monzesi di casa per trovare il vantaggio ce l'ha tra i piedi ancora una volta Brambilla, la migliore in campo, che con il suo destro magico tira una sassata che si stampa sul palo. Gli ospiti resistono bene agli attacchi avversari e vanno vicino al gol con Poncia e Ripamonti. La Partita finisce in parità e i padroni di casa vanno negli spogliatoi con l'amaro in bocca per i 3 punti persi, complice forse il calo fisico dovuto alla partita di coppa infrasettimanale.

PAREGGIO BEFFARDO

La partita inizia con il Monza che pressa forte fin da subito e cerca di portare all’errore il Lecco. Al 2’ Vigano batte il corner e sulla respinta del portiere Brambilla non riesce a calciare bene e spedisce fuori. Al 6’ Bocchetti riceve una palla tra le linee e con un controllo si sposta la palla sul destro per tirare, ma il portiere avversario respinge bene. All’8, dopo un'azione insistita dei padroni di casa, arriva il primo gol con Brambilla che tira una sassata di destro da 30 metri e buca la porta. Il Monza vuole chiudere subito la partita e prova spesso la conclusione con tiri dalla distanza e cross pericolosi, senza mai riuscire nell’intento. Al 20’ Lucrezia Corti batte una punizione dalla trequarti e con una bordata, che Coppini non riesce neanche a vedere a causa della mischia in area, trova il gol del pareggio nell’unico tiro in porta del primo tempo.

RITMI BASSI

Nella seconda frazione il Monza, non contento del pareggio in extremis degli ospiti, riparte ad attaccare e a pressare gli avversari. Al 3’ i padroni di casa hanno la possibilità di trovare il vantaggio con Alaimo che riceve una palla in area, si gira bene e di destro prova la conclusione, ma colpisce male e spara alto. Dopo due minuti Bocchetti ha la possibilità di segnare con una punizione dal limite dell’area ma tira di poco fuori. Più passano i minuti e più il ritmo si abbassa. Il Lecco si difende bene e concede solo i lanci lunghi e i tiri dalla distanza, che però sono molto imprecisi e non riescono mai ad impensierire Gorno tra i pali. I cambi di Pellegrini non riescono a svoltare la partita e ad aumentare il ritmo. Tanto possesso palla e molti errori in fase di costruzione tengono il risultato invariato.

OCCASIONI MANCATE

Negli ultimi 20 minuti il Monza sembra averne di più e schiaccia le ospiti nella loro metà campo. Le ragazze di Crippa sono posizionate bene in campo e respingono ogni incursione e cross delle avversarie. Il baricentro della squadra è basso e il Lecco aspetta l’errore avversario per poter ripartire in contropiede. Le padrone di casa creano tanto ma sono anche sfortunate, come quando al 6’ Brambilla libera ancora una volta il destro e sfiora il secondo eurogol della partita. La palla si stampa sul palo e finisce fuori. Negli ultimi minuti le lecchesi provano a fare il colpaccio e si riaffacciano in avanti. Al 12’ Poncia si trova la palla tra i piedi a 30 metri dalla porta, a causa di una svirgolata della difesa del Monza, si lancia in progressione e prova il tiro, ma Coppini esce bene ed evita di subire la rete dello svantaggio. Negli ultimi minuti le due squadre sono più preoccupate a non subire gol che a farlo, perciò il risultato rimane invariato. Il Monza ha troppa fretta di segnare e molte volte forza la giocata sbagliando. Le ragazze di Crippa provano ad approfittarsene e al 23’ lanciano Ripamonti a tu per tu con il portiere avversario, ma la numero 8 sbaglia da pochi metri.





IL TABELLINO





Monza-Lecco 1-1

RETI: 8' Brambilla (M), 20' Corti Lucrezia (L).

MONZA (3-4-1): Coppini 7, Battocchio 6.5 (Micheli 6.5), Vergani 6.5 (Marino 6.5), Zayed 6.5 (Brioschi 6.5), Viganò 6, Brambilla 7.5, Bocchetti 7, Pasquini 6.5 (Baldo 7), Alaimo 6.5. A disp. Volpi, Pirola, Corno, Allevi, Aceti Leming. All. Pellegrini 6.5.

LECCO (4-3-1): Gorno Elisa 7, Dell'Orto 6.5 (Di Maggio 6.5), Gorno Valentina 7, Fazzini 6.5 (Colombo 6.5), Corti Lucrezia 7 (Arosio 6.5), Corti Arianna 6.5, Salamana 6.5, Ripamonti 6.5, Poncia 6. All. Crippa 7





