Scarantino poker, i suoi gol affondano una Fulvius a cui non basta la doppietta di Pistone

Partita rocambolesca nel primo tempo per come si era definito il risultato fermatosi sul punteggio di 2-2. Due gol causati da errori su altrettante uscite a vuoto su azione di calcio d'angolo, messi a segno dallo stesso giocatore, Pistone. A cui risponde con la sua doppietta, su azione giocata, Scarantino. Ma nella ripresa la partita volge completamente a favore del Dertona che rompe gli argini con altri tre gol scaturiti dal pressing organizzato e alto dei ragazzi di Moscatelli, esordio in panchina, che fissano così il risultato sul 5-2. Gli orafi escono dal campo comprensibilmente rattristati, non si aspettavano una...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con