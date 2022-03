Mounji 7: entra subito in temperatura; Ripamonti 7.5 una prova da vero capitano; Campanile 7: strategica la sua posizione in campo

Un derby è una partita speciale, e merita perciò delle super pagelle. In generale tutte le giocatrici si meritano la sufficienza, ma da una parte e dall'altra c'è chi ha infiammato maggiormente una partita che ha visto in campo un fiero ed equilibrato confronto.



FIAMMAMONZA

REBECCA POZZI 6.5 Attenta sui palloni che le arrivano, non è costretta a compiere miracoli e sul gol è presa in controtempo. Molto bella l'uscita su Vismara all'inizio del terzo tempo.

ALVAREZ 7.5 In assoluto tra le migliori del Fiammamonza, considerata anche la difesa a due. Legge spesso in anticipo l'azione, non ha paura di provare il dribbling anche in zona pericolosa, e soprattutto non la butta mai via.

MATILDE POZZI 7 La gemella di movimento completa il reparto con Alvarez concedendo pochissimo alle avversarie. Meno spumeggiante e determinata della compagna, questa volta, ma comunque più che apprezzabile la sua prestazione. (1’ tt Gervasoni 6.5 Prende posto in difesa schermado bene i palloni che transitano dalle sue parti).

CAMPANILE 7 Tatticamente unica nella sua funzione di raccordo tra difesa e centrocampo che la porta molto spesso ad avviare l'azione. Brava anche sui calci piazzati, è la variabile che fa pendere leggermente l'alchimia tattica dalla parte di casa. (13’ tt Buonsanti 6 Poco tempo per riuscire a incidere maggiormente sul match).

VALDESOLO 7 Frizzante come una gazzosa appena stappata, spesso imprevedibile nelle giocate. È tra le giocatrici di maggior qualità e dinamismo, la sua posizione nel cuore della squadra la rende preziosa. (1’ tt Di Martino 6.5 Ingresso positivo nel ruolo di mezz'ala per l'ultima frazione).

STRUGA 6.5 Bifulco la prova su entrambe le fasce e nel complesso fa meglio a sinistra. Prestazione di sostanza impreziosita da un bel calcio di punizione neutralizzato da Dongilli.

APPIANI 6 Sicuramente sufficiente, il gioco del Fiammamonza però non sboccia abbastanza sulle fasce, e la sua prestazione non vive stavolta di troppe scintille. (10’ tt Pizzaballa 6 Dieci minuti per lei, dà un nuovo riferimento offensivo).

MONGUZZI 6.5 Taglia e cuce il gioco in mezzo al campo coprendo piuttosto bene anche il lavoro di Valdesolo. Nel primo tempo è tra le principali avversarie, e limitazioni, di Ripamonti.

SPATUZZI 7 Molto bene sia da prima punta che da centrocampista quando Bifulco la arretra. Veloce ed elegante, è un suo tiro velenoso a propiziare il gol del vantaggio per il Fiammamonza.

MOUNJI 7 Entrare in campo e segnare dopo un istante non è da tutti. È caparbia nell'avventarsi sul pallone, e per poco la giocata non le riesce anche una seconda volta.

ALL. BIFULCO 6.5 La squadra ha nel complesso un potenziale più alto, concede il gol nel momento in cui la partita poteva prendere la strada per la vittoria, ha però il merito di restare sempre fedele a un'idea di gioco e di costruzione insubordinata al risultato.





REAL MEDA

DONGILLI 6.5 Non è perfetta in occasione del gol che porta in vantaggio il Fiamammonza, ma nel corso della partita di riscatterà con diversi altri interventi efficaci. È coraggiosa anche quando si tratta di uscire sulle avversarie.

VISMARA 7.5 Gioca senza problemi sia bassa che alta, dimostra sempre quel pizzico di cattiveria e di carattere in più che la fanno spesso arrivare in anticipo sulle avversarie. Sicuramente tra i prospetti più interessanti nella squadra di Simone Chiesa.

BETTARELLI 7 Ottima da un punto di vista atletico, quasi sempre precisa in marcatura e nelle chiusura. Il pacchetto arretrato del Meda funziona bene anche grazie a lei. Sul finire del primo tempo prova anche la conclusione.

SOLOHUB 7 Davanti il Fiammamonza non scherza, ma lei è un vero e proprio muro. Tiene il timone della difesa respingendo quasi tutto ciò che passa dalle sue parti.

CAPEDRI 6.5 Giostra in mezzo al campo coprendo le spalle a Ripamonti e cercando anche qualche iniziativa personale. La sua gara non offre zampate che lasciano il segno, ma è comunque molto più che sufficiente. (1' tt Venturi 6.5 Buon ingresso che cementa la partita. Innesta il domino tattico prendendo il posto di Tarasco ma con l'arretramento di Sarmiento proprio al posto di Capedri).

FOSCANIO 6.5 Un tempo di gioco per lei in cui ingaggia molti duelli interessanti con Alvarez sulla corsia di destra. Non offre acuti decisivi, porta però tanta acqua per la causa delle pantere. (1' st Mandra 6.5 Buoni spunti nella frazione più frizzante della partita. 1' tt Origoni 6 Dà manforte alla difesa).



RIPAMONTI 7.5 Il capitano cresce col passare dei minuti risultando la chiave di volta della squadra. Mette pezze in difesa, offre strappi a centrocampo, prova la rifinitura e anche la conclusione personale.

TARASCO 6.5 Primi due tempi schierata da esterno sinistro: la sua gara è ordinata, ma forse un po' troppo ordinaria. Nell'ultima frazione si adatta da punta centrale e merita mezzo punto in più per la duttilità.

SARMIENTO 7.5 Fa fatica per buona parte della gara, sempre ben controllata dalle avversarie. Il gol ha però un peso enorme sia per importanza che per fattura. Nell'ultimo tempo si abbassa a centrocampo. Un altro punto per Grifondoro.



ALL. CHIESA 6.5 La squadra non fa sentire particolarmente il distacco in classifica. La pareggia con una giocata del singolo, ma le sue panterine il punto se lo guadagnano tutto.