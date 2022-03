Fantastico Doria ne fa due, super Elhayyani dalla panchina, Leone ruggisce nel finale

Dopo le ultime due sconfitte con Juventus e Sisport, il Lesna Gold torna a vincere con una grande prestazione di squadra in casa del Dorina, un dominio assoluto del campo da parte dei ragazzi di Casieri che vincono per 0-5. Veramente una bella partita del Lesna, una squadra compatta che lavora bene insieme, una buona sinergia di gioco ricca di inserimenti da parte delle ali e delle mezzali pronte a sfruttare il lavoro di Leone nel mezzo che smista a destra e sinistra. Ottimo il lavoro dei difensori sia in fase di chiusura sia in fase di impostazione con palle...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con