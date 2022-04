Baglivo strappa il pari all'ultimo giro d'orologio, dopo il lampo di Chiarello

Il match di vetta tra la capolista Torino e il Cit Turin dell'allenatore Giovanni Castellino termina in perfetta parità: la formazione ospite capitanata da Benedetta Dolzan - che dopo aver subito un assedio granata per un'interminabile mezz'ora ha disputato una grintosa prestazione - trova il gol allo scadere del terzo tempo con la subentrata Melissa Baglivo che sfrutta a dovere l'ultimo corner della partita. Beffa, dunque, per il Torino dell'allenatore Paolo Borzoni che paga qualche sostituzione troppo azzardata; sulla fascia si avverte pesantemente l'uscita di Gaia De Francesco che ha lasciato il campo al 38' per fare spazio alla compagna...

