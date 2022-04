Clamoroso 4-0 Juve nel derby, aggancio in vetta alla classifica

Un fragoroso 4-0 nel derby di altissima classifica, la Juventus di Luca Vood vince la delicatissima supersfida con il Torino e aggancia in vetta al campionato proprio le granata di Roberto Colombo. Una vittoria che "vendica" l'1-0 dell'andata firmato da una rete di Valentina Cavaglià (clicca QUI per leggere la partita) e che fa registrare la prima sconfitta in campionato del Torino, reduce da 11 vittorie consecutive.

Per la Juve a segno nel derby, valevole per il posticipo del turno infrasettimanale giocatosi mercoledì scorso, Alessia La Greca, Carolina Bertora e due volte Esmeralda Di Bello.

La classifica aggiornata del Girone A Under 15 Femminile: Juventus e Torino 33, Freedom 23, Bulè Bellinzago 18, Femminile Juventus 16, Independiente 9, Bi Veo 6, Baveno 3.

Negli ultimi due turni di campionato la Juve ospiterà l'Independiente e poi andrà a far visita alla Freedom, mentre il Toro sarà di scena a Bellinzago contro il Bulè e dopo Pasqua giocherà in casa con la Femminile Juventus di Bruno Ferrari.

Ricordiamo che in caso di arrivo a pari punti al primo posto, secondo l'articolo 51 delle noif, è previsto lo spareggio per determinare la vincente del campionato.

