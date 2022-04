Chiarello cecchino, Nardi col misurino: al Toro il "derby" granata

Il Torino conquista il derby granata. Le ragazze di Paolo Borzoni si impongono per 4-2 sull'Accademia Torino. Sotto le luci dei riflettori Alessia Chiarello, che si è distinta con una doppietta, e Serena Zoia, riuscita a spiccare nella difesa del Torino. Le padroni di casa sono uscite sconfitte dopo una grande prova e dopo aver siglato due reti straordinarie, ciò non è bastato alle ragazze di Cerruti e Geminatti. I tre punti significa mantenere il vantaggio sull'Acf Alessandria di sei lunghezze per il Torino di Borzoni; per l'Accademia Torino, nonostante la sconfitta, rimane la quinta posizione. Il Torino di Paolo...

