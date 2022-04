Gatti per il vantaggio, Savino pareggia

Sesto risultato utile consecutivo per l'Andezeno che pareggia 1-1 a Moncalieri. Risultato che rispecchia perfettamente l'andamento della partita e i valori mostrati in campo dalle due squadre. Periodo difficile per i ragazzi di Di Vincenzo che dovranno affrontare il Barcanova nella prossima partita. Gara nel complesso molto equilibrata, con un primo tempo poco movimentato che si chiude sul parziale di 0-0. Errore del direttore di gara Dario Giacò della sezione di Collegno che anticipa la fine del primo parziale al minuto trentuno. Nel secondo tempo i ragazzi entrano con un altro piglio in campo e arrivano più occasioni verso la...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con