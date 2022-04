È iniziata la corsa verso lo scudetto! In campo le professioniste di domani

Archiviata la stagione regolare, le migliori 32 formazioni femminile di Under 15 sono pronte a darsi battaglia sulla strada che porta allo Scudetto di Categoria.

LA FORMULA Quattro raggruppamenti, o Comitati Pilota, a cui spetta l'organizzazione pratica di un girone all'italiana che vedrà ogni squadra affrontare tutte le altre avversarie. Le prime due classificate di ciascun girone accederanno alla fase finale Nazionale (Final Eigth) dal 25 al 30 giugno 2022 in località ancora da definire.



I GIRONI Nel gruppo Piemontese saranno impegnate Juventus, Torino, Freedom Cuneo, Inter, Monza, Cortefranca, Genoa e Sampdoria.

Nel gruppo della Lombardia le protagonista saranno Milan, Atalanta, Sassuolo, Carrarese, Sassuolo, Florentia San Gimignano, Sassari Torres.

Nel terzo girone, quello del Veneto, di scena SSV Brixen Obi, Hellas Verona, Padova, Treviso, Vicenza, Delfini Biancazzurri, Jesina e San Marino Academy.

Infine il girone della Campania, con Roma, Lazio, Roma CF, Napoli, Pomigliano, Pink Sport, Cosenza e Palermo.

LE DATE In attesa di conoscere a ore il dettaglio dei calendari, sono giù ufficiali le date delle partite. Si comincia questo fine settimana 30 aprile-1 maggio, per poi proseguire con la seconda giornata (7-8 maggio), e continuare nei weekend del 14-15 maggio, 21-22 maggio, 28-29 maggio, 4-5 giugno e 11-12 giugno.

LE POSSIBILI FAVORITE Nel girone Piemontese occhi puntati ovviamente su Granata e Bianconere, che hanno chiuso a pari punti in campionato aggiudicandosi uno scontro diretto a testa. Ma oltre che dall'Inter, dominante nel suo girone davanti al Monza, la concorrenza arriverà anche da Genoa e Sampdoria, entrambe con uno score importante nel campionato ligure.

Nel girone lombardo, invece, in pole position c'è il Milan, una squadra dai numeri incredibili. 205 gol fatti in 20 partite, a fronte di uno solo subito. Le ragazze di Ilenia Prati sono uscite vittoriose dal Torno Bracco Cup Annovazzi, in finale contro l'Atalanta, e più di recente anche dalla Sedriano World Cup, nell'atto conclusivo contro le cugine nerazzurre. Ma attenzione chiaramente anche alla «Dea», campionessa nel suo girone davanti al soprendente Cortefranca.