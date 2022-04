Tre gol in quattro minuti, strepitoso quello di Robino

Inizia nel migliore dei modi la Fase Interregionale della Juventus che vince 3-0 contro il Cortefranca. Una buona partenza della squadra ospite che se la gioca alla pari con le ragazze di Vood sfiorando anche il vantaggio in un paio di situazioni. La gara, però, prende una svolta improvvisa nella seconda metà del primo tempo con la Juventus che segna ben tre gol in quattro minuti. Un crollo da parte delle ragazze di Fenaroli che costerà caro ai fini del risultato considerando che per il resto della partita non verranno più segnati gol. I due tempi successivi, infatti, si chiudono a porte inviolate con la Juventus che domina il campo macinando gioco e occasioni da gol, mentre il Cortefranca fa più fatica a girare il pallone, ma resiste all'urto delle bianconere.

Flash. Inizio di gara complicato per la Juventus che fatica ad arrivare al tiro e soffre l'ottimo pressing del Cortefranca. Ragazze di Fenaroli che anticipano spesso le avversarie e sfiorano il vantaggio più volte. Prima occasione al 4' con Gafforelli involata in porta, finisce in angolo la sua conclusione. Reazione della Juventus al 7' con Dalla Gasperina che sulla destra tira bene sul primo palo, brava Martina Moschetto a parare e mandare la palla in angolo. Ancora Cortefranca al 10' con Gafforelli che lascia la palla a Locatelli che prova da fuori, Nespolo para in due tempi. Vantaggio bianconero che arriva al 14' grazie alla splendida azione di Robino che passa in mezzo a due, corre verso il fondo dal campo e dalla sinistra tira sul primo palo e fa 1-0. Due minuti più tardi la Juventus esulta ancora con Dalla Gasperina che punisce il brutto rinvio della difesa del Cortefranca, dopo un cross dalla destra, e in posizione centrale insacca la palla in porta per il 2-0. Partita completamente stravolta perché al 18' arriva il 3-0 delle bianconere con Dalla Gasperina che passa in mezzo a Santarella che non sbaglia davanti alla porta scoperta.

No gol. La prima occasione pericolosa del secondo tempo arriva all'11' con Di Bello che salta Modica e prova con un'ottima conclusione da fuori, grande intervento di Martina Moschetto. Al 13' st un'ispirata Tosello dribbla Locatelli e passa in mezzo a Iannacone che tira alto. Azione simile un minuto più tardi sempre con Tosello che passa a Iannacone, questa volta il tiro viene parato da Moschetto. Fantastico spunto di Giada Moschetto al 19' st quando salta La Rocca ed esegue un grandissimo tiro verso la porta parato da un miracoloso intervento di Nespolo. La Juventus cerca la quarta rete di scarto e ci prova all'11' tt con Di Bello che passa in mezzo a due, ma il suo tiro viene parato da Moschetto in uscita. Punizione pericolosa al 17' tt per il Cortefranca con Giada Moschetto che manda alto. L'ultimo tiro della partita arriva al 19' tt dai piedi di Lofaro che prova a metterla alla destra di Martina Moschetto con un tiro rasoterra, buona parata in tuffo del portiere del Cortefranca.

IL TABELLINO

JUVENTUS-CORTEFRANCA 3-0

RETI: 14' Robino (J), 16' Dalla Gasperina (J), 18' Santarella (J).

JUVENTUS (3-2-3): Nespolo 8, Macagno 8 (12' st La Rocca 8), Bertora 8 (6' Guarnaccia 8), La Greca 8 (12' Lofaro 8), Robino 8 (15' Xhumaqi 8), Iannaccone 8 (3' Bovolenta 8), Dalla Gasperina 8 (20' st Perfetti 8), Tosello 8 (1' Falvo 8), Santarella 8 (1' st Di Bello 8), Graneri, Di Bello 8. All. Vood 7.5. Dir. Giurato.

CORTEFRANCA (3-2-3): Moschetto 7.5, Ilardi 7 (12' Galli 7), Galizzi 7 (17' st Inverardi 7), Locatelli 7 (12' Scattini 7), Modica 7 (1' Pozzali 7), Belotti 7, Moschetto 7.5 (12' Qorri 7), Polese 7, Gafforelli 7 (1' Coletti 7), Coletti 7, Galli 7. All. Fenaroli 7. Dir. Polese.

ARBITRO: Carlos Hernan Ivalde di Torino 7.5.