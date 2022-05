Finalmente Campioni, il Beiborg vince il titolo

Grazie alla vittoria per 6-0 nella gara casalinga contro il Cambiano, il Beiborg può festeggiare il titolo e il primato del Girone C con una giornata di anticipo. Grande festa a Borgaretto per quello che è stato un percorso praticamente perfetto, diciotto vittorie e un pareggio contro il Lenci Poirino (2-2) nella gara di ritorno che, secondo il tecnico Francesco Addesi, è stato il crocevia della stagione. «Se avessimo perso quella partita con il Lenci Poirino, ora sarebbe tutto in gioco. - dichiara Addesi - Siamo stati bravi a reagire e a trovare il pareggio (Beiborg sotto per 0-2, ndr)....

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con