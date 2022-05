Sisport nuova Regina di Torino, nessuno come loro

C'è una nuova Regina a Torino: la Sisport. I ragazzi di Davide Borin possono finalmente festeggiare il titolo dopo la vittoria per 4-0 sul Beppe Viola. Un percorso incredibile dei bianconeri che chiudono il campionato con tutte vittorie e 198 reti segnate e solamente 3 subite, nessuno come loro. Se la Sisport ha dovuto aspettare la fine del campionato per poter celebrare il titolo, il merito va dato certamente al Beppe Viola che ha perso solamente le due gare contro la capolista e ha vinto tutte le altre. Questa partita di ritorno è stata diversa da quella dell'andata in cui...

