Sette meraviglie per iniziare al meglio i PlayOff, Touti devastante!

Il Vallorco inizia i suoi playoff come meglio non si può, annientando la compagine Beppe Viola con un nettissimo 7-1. Il risultato, in bilico solo fino a fine primo tempo, evidenzia la netta superiorità della formazione di casa, in campo con la consueta casacca blu, sugli ospiti torinesi. La formazione allenata da Caldarella paga l'eccessiva passività del primo tempo, in cui, forse, conveniva giocare maggiormente a testa alta. Cosa che ha fatto senza troppi problemi il Vallorco di Chiantel, trascinato dai colpi di uno scatenato Touti (autore di una tripletta), ma più in generale dall'atteggiamento messo in campo da tutti...

