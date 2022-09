Pozzo di rigore all'ultimo minuto, Baci primo con Tudor

Terminata la fase a gironi a Borgaretto, campo base del Beiborg, tiratissime le partite disputate che hanno decretato le 8 squadre che passano il turno e che si affronteranno domani pomeriggio a partire dalle 15:00 per i quarti di finale del Grande Slam.

Ecco il resoconto della giornata, girone per girone, e in fondo il programma dei Quarti di finale:

GIRONE A

Apre la giornata la vittoria della Rivarolese che piazza l'uno-due vincente al termine del primo tempo (si giocano due frazioni da 25 minuti), sblocca Simone La Rosa che in diagonale la piazza dove il bravo Alessandro Basilicata non può arrivare, raddoppio di Giulio Ceresa che raccoglie una corta respinta e manda i granata al riposo sul 2-0. Accorcia il Leinì all'inizio della ripresa con il rigore di Filippo Sereni, chiude i giochi nel finale il numero 13 Emanuele Prati.

Nella gara successiva è il Bacigalupo a prendersi la testa del Girone A, battendo di misura il Beiborg in una gara equilbratissima e decisa da una rete nei primissimi minuti di Tudor Turcan, centrale della squadra di Domenico Alessandria. Il Beiborg cerca con insistenza di evitare la prima sconfitta dopo aver battuto Leinì (4-1) e Rivarolese (4-0), il Bacigalupo la porta a termine e festeggia il primo posto a punteggio pieno.

LEINÌ-RIVAROLESE 1-3

RETI (0-2, 1-2, 1-3): 21' Larosa (R), 24' Ceresa (R), 8' st rig. Sereni (L), 18' st Prati (R).

LEINÌ: Basilicata, Liquori, Melzani, Taracilla, Tommasin, Germano, Amedeo, Sereni, Realmuto, D'Antuono, Harram. A disp. Riassetto, Migliore, Notario, Pellegrini, Di Maio, Gravino, Leta. All. Francisca.

RIVAROLESE: Basso, Samba, Orlando, Zucco, La Colla, Cometti, Luongo, De Marco, Larosa, Ceresa, Santoro. A disp. Vernetti, Prati, Rean Ruffat. All. Beltrani. Dir. Zucco.



BEIBORG-BACIGALUPO 0-1

RETI: 9' Turcan.

BEIBORG: D'Alessandro, Salatino, Barbero, Guri, Zanellato, Oliva, Lentini, Paraschiv, Siliato, Costantinescu, Mazzotta. A disp. Griggio, De Luca, Messineo, Idà, Prudente, Lombardi, Alikaj, Cotrona.

BACIGALUPO: De Fazio, Gheliuc, Barrionuevo, Turcan, Scaglione, De Rosa Adrian, Longato, Farina, Livoni, Occhino, De Sica. A disp. Foglia, Tosches, Di Capua, Sorbone, Tafuni. All. Alessandria.

GIRONE B

Jaime Arce e Andrea Catanese, con una rete per tempo, piegano il Garino. I rossoblù di Raffaele Nuzzo dopo aver battuto la Pro Collegno in gara due, trovano i tre punti che li qualificano per i quarto di finale. In vetta alla classifica del girone c'è il KL Pertusa di Davide Manuguerra che chiudono con 7 punti in 3 partite, con la Pro Collegno decide il colpo di testa di Renato Dehari su calcio d’angolo battuto da Houssin El Acheb.

Garino-Pianezza 0-2

RETI: 10' Arce (P), 10' st Catanese (P).

Pro Collegno-Kl Pertusa 0-1

RETI: 13' st Dehari (K).

Il Garino

Il Pianezza

GIRONE C

Entrambe le gare del Girone C si sono disputate nella giornata di venerdì, la Sisport di Yobie Bassaoule dilaga con l'Autovip San Mauro e chiude il girone a punteggio pieno con 12 gol fatti e solo 1 subito (nella gara vinta 4-1 con l'Olympic Collegno), si qualifica anche il San Giacomo Chieri, tre delle quattro marcature con cui i ragazzi di Fabio Crivello portano la firma dei fratelli Gabriel (2008) e Lorenzo (2009) Piazza, arrivati quest'estate dal Mezzaluna. A segno anche l'esterno Riccardo Marinelli.

AUTOVIP SAN MAURO-SISPORT 0-6

RETI: 2' Baumgartner, 24' Bessone, 2' st Ferraris, 8' st Campisi, 20' st Balbiano, 22' st Campisi.

AUTOVIP SAN MAURO: Mirashi, Tamai, Lanubile, Gradia, Dias, Sammartino, Di Gregorio , Trotto, Tosi, Di Blasi, Gallizio. A disp. Bonfadini, Travaini, Lovaglio, Guglielmino, Maina, Ossino, Corda. All. Rea - Ossino. Dir. Maina - Guglielmino.

SISPORT: Santi, De Lorenzis, Macri, Cantarella, Giammarco, Cugliero, Ferraris, Parente, Bessone, Croce, Baumgartner. A disp. Spinelli, Balbiano, Campisi, Italiano, Amadin, Mendez, Salvador. All. Bassaoule. Dir. Cantarella - De Michele.





Olympic Collegno-San Giacomo Chieri 0-4

RETI: Piazza Gabriel, Piazza Gabriel, Piazza Lorenzo, Marinelli.

GIRONE D

Partita incredibile e intensa tra la Druentina del nuovo tecnico Vito Ciringione e il Pozzomaina di Gino Rea. Ai rossoblù di Druento sarebbe bastato un pareggio per passare il turno come seconda del girone dietro il Rosta. Le occasioni più pericolose le crea il Pozzomaina che già al 20' si vede assegnare il primo calcio di rigore per un fallo di Maxim Palamarciuc abbastanza evidente su Alexander Xhemalaj che rimane anche a terra dolorante per un paio di minuti. Alla battuta dagli 11 metri va il numero 4 Alessio Tommasi che calcia al lato, Gabriele La Rosa aveva anche intuito l'angolo di tiro. Nella ripresa Xhemalaj la sblocca saltando anche il portiere e entrando quasi con la palla dentro la porta. La Druentina non si perde d'animo, Ciringione inserisce Edoardo Guercio per Simone Ghiraldi, spostando il 2009 Toni Lisneau nel ruolo di punta centrale. Al 15' il numero 12 del Pozzomaina Diego Micheletti deve compiere un miracolo sulla conclusione ravvicinata proprio di Guercio che 5 minuti serve la palla del pareggio a Lisneau. Con l'1-1 sarebbe qualificata la Druentina. All'ultimo minuto però un gomito alto da posizione defilata ancora di Palamarciuc viene punito con il secondo calcio di rigore tra le proteste della Druentina, stavolta alla battuta va Xhemalaj che firma vittoria, doppietta e qualificazione.

DRUENTINA-POZZOMAINA 1-2

RETI (0-1, 1-1, 1-2): 3' st Xhemalaj (P), 20' st Lisneanu (D), 25' st rig. Xhemalaj (P).

DRUENTINA (4-2-3-1): La Rosa (1' st Matera), D'Herin, Gibin, Vaschetto M., Palamarciuc, Murri, Capasa (22' st Cancel), Tonanni (1' st Rigatuso), Ghiraldi (12' st Guercio), Vaschetto S., Lisneanu. A disp. Porcu, Giarrizzo, Duchini. All. Ciringione. Dir. Gallina - Duchini.

POZZOMAINA (4-4-2): Bertazzoni (1' st Micheletti), Lombardo, Zhou (1' st Acatrinei), Tommasi, Napolitano, Bancale, Mazzeo (12' st Oliviero), Okokon (9' st Di Stasio), Xhemalaj, Carnevale Francesco, Marrone (16' st Pirrotta). A disp. Domizio. All. Rea. Dir. Del Monaco - Domizio.







PECETTO-ROSTA CALCIO 0-3 TAV (il Pecetto ha rinunciato)

QUARTI DI FINALE (CAMPO BORGARETTO)

Domenica 11/09 H 15:00 Bacigalupo-Pozzomaina

Domenica 11/09 H 16:00 KL Pertusa-San Giacomo Chieri

Domenica 11/09 H 17:00 Sisport-Pianezza

Domenica 11/09 H 18:00 Rosta-Beiborg