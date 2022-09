A Fresia e Turcato bastano 8 minuti, con Grosso e Cannone il Rosta vola

Spettacolo Provinciali. Torino si apre con sfide che hanno già il sapore di lotta al vertice della classifica. Si incontrano infatti vecchie amiche e conoscenze che la scorsa stagione militavano nel Regionale. Il Bsr Grugliasco di Tommaso Anello ospita in casa il Rosta di Stefano Campisi. I precedenti parlavano chiaro in favore del Bsr che, nella scorsa stagione aveva rimediato un pareggio e una vittoria nei confronti del Rosta. Questa giornata però ha avuto un altro finale. I biancorossi di Campisi, con le reti di Francesco Cannone e Andrea Grosso, chiudono con tre punti e per 2-0 la prima stagionale....

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?