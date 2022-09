L'arbitro dà rigore, loro chiedono di non espellere l'avversaria

Stava per non riuscire nemmeno partire per Bellinzago Novarese il Cit Turin, dato il problema logistico della distanza della trasferta. Una viaggio impegnativo, 240 chilometri tra andata e ritorno, stava diventando complicato anche trovare un autobus. Si è interessato quindi della parte logistica il presidente del Cit Turin in persona Angelo Frau, riuscendo a prendere in extremis un autobus per la Under 15, oltre a quello per la prima squadra in Eccellenza impegnata a Novi Ligure.

Arrivate a Bellinzago, le ragazze di Gianni Castellino, domenica pomeriggio, hanno fatto un gran partita, vincendo 6-1 con il Bulè e rendendosi protagoniste anche di un bel gesto di fair play, cogliendo in pieno lo spirito sportivo che c'è nel calcio femminile e che raramente si vede sui campi del maschile.

E' successo che una giocatrice del Cit Turin, Martina Ganci, lanciata a rete, ha subito un colpo fortuito dal portiere del Bulè, un'intervento scomposto in area di rigore per evitare il gol. L'arbitro ha subito assegnato il penalty al Cit Turin, stava per espellere il portiere del Bulè Bellinzago, mentre nel frattempo si prestavano i soccorsi per Martina Ganci a terra. Il tecnico del Cit Turin Gianni Castellino, molto sportivamente, ha spiegato all’arbitro che si trattava di un gesto involontario e che non era necessario punire la giocatrice avversaria con l’espulsione. Il direttore di gara però ha ritenuto di dover estrarre il cartellino rosso, spiegando che era costretto ad applicare il regolamento, oltre a concedere rigore al Cit Turin.

«In certi casi si può anche sorvolare - racconta Gianni Castellino -, abbiamo spiegato all’arbitro che sarebbe bastato anche un semplice cartellino giallo, dato che non c’era cattiveria, oltretutto avendoci dato anche il calcio di rigore, si è trattato chiaramente di uno scontro involontario, però purtroppo niente, le ha dato l'espulsione… Il Bulè ci ha anche ringraziato per aver preso le difese della loro giocatrice e aver provato a indurre l'arbitro a non estrarre il cartellino rosso».