Tornado Torraco colpisce ancora, l'estro di Mucci illumina Caselette

Il Villarbasse per riconfermare l'ottima scorsa stagione nonostante alcune perdite (una su tutte quella di Nicolò Rizzi, autore di 31 gol, ora al Pinerolo), il Caselette per iniziare, da squadra nuova e da poco allenata da Di Cicco, la stagione cercando di mettere in campo idee e trame di gioco chiare. Queste le premesse di una gara accesa e mai in stallo, vinta dal Villarbasse con un rotondo 6-0. Doppietta dell'ex Pertusa Torraco, in gol anche Mucci, Camiolo e il subentrato Giannerini. Giuseppe Preziuso parte con il 4-3-3 con Villasco tra i pali, Vivolo e De Salve in corsia con...

