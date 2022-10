Inter perfetta nel derby: nerazzurre qualificate con la Juve per le semifinali del Pre Season

Sette giorni dopo le Under 15 dell'Inter "vendicano" la sconfitta delle Under 17 (ko indolore per le ragazze di Torriani, comunque alla semifinale di Crespellano in programma l'8 ottobre contro la Roma) battendo le rivali rossonere con un secco 3-0.



Scintillante la prova della squadra di Zago, vogliosa di interpretare fin da subito una gara ad alta intensità (ciò che era mancato ad esempio nella sconfitta interna contro la Juventus). Il Milan però non è da meno, e il risultato è un match dal ritmo infuocato. Partita che rimane in equilibrio nel primo tempo con un paio di occasioni a testa non concretizzate sul terreno di gioco del Vismara. Il match si sblocca allora a inizio ripresa quando l'Inter si fa preferire sulle avversarie dimostrando una grande capacità di costruire che tuttavia non è ancora accompagnata da una letale precisione nella stoccata decisiva. Poco importa, però, perché sugli sviluppi di un contrasto la palla rimane a Dell'Orto, bravissima a trasformare.

La gara si mantiene in bilico anche nel terzo tempo; l'Inter sa che deve vincere per qualificarsi alla semifinale, e che pertanto non può concedere nulla a un Milan in gara pur senza rendersi sufficientemente pericoloso. I gol della tranquillità per Zago, arrivano così a legittimare una grande vittoria soltanto nei minuti finali.approfitta di un rimpallo e da pochi metri mette dentro il 2-0. Il terzo gol, salutato con grande entusiasmo da tutte le ragazze nerazzurre, anche quelle in panchina, è firmato da, scaltra ad approfittare di un errore di gestione della difesa del Milan.

Inter così in semifinale con merito, capace di riscattarsi dopo il bruttissimo ko della partita d'esordio contro le bianconere battendo in seguito Atalanta e proprio Milan. Rossonere che chiudono invece con un bottino di una vittoria con l'Atalanta e due sconfitte. Nell'altra gara di giornata, la Juventus di Luca Vood pareggiava per 1-1 con le bergamasche.