Rigore contro, la squadra si ritira

Poteva essere una partita come tante altre quella andata in scena tra il Tiger Novi e l’Europa Bevingros Eleven nel corso della seconda giornata del campionato Under 15 di Alessandria. Poteva, certo, ma così non è stato: quanto verificatosi sul campo di Via Pinan Cichero ha infatti qualcosa di insolito e alquanto inusuale. Il match è stato infatti sospeso dal direttore di gara al 25’ della ripresa, e con il punteggio saldamente fermo sul 2-2, a seguito della decisione della squadra di casa, il Tiger Novi, di ritirarsi dalla contesa a causa di un calcio di rigore fischiato in favore...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?