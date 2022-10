63-0 in due giorni, vanno avanti con coraggio: «Continuiamo cercando di migliorare»

Alcune hanno iniziato il campionato senza nemmeno un allenamento alle spalle, scendendo in campo per la prima volta martedì pomeriggio a Bellinzago per affrontare il recupero della seconda giornata con il Bulè, chi era presente alla partita non ha potuto non notare che c'era anche chi non aveva neanche la scarpe con i tacchetti.

Il punteggio finale è un impietoso 32-0 per il Bulè Bellinzago e le ragazze del Novara Fc tornano a casa con il pensiero di dover ospitare addirittura la Juventus il giorno dopo per la gara di recupero della prima giornata, dato che il club novarese aveva chiesto di rinviarla per ovvi motivi. Alla fine anche questa sera a Novarello contro le bianconere (che hanno giocato con la Under 14) non è andata bene, i gol incassati questa volta sono 31...

Anche la fortuna in questi due giorni non è stata dalla loro parte, a Bellinzago infatti il tecnico del Novara Maurizio Cerutti poteva contare soltanto su 10 calciatrici con un solo cambio a disposizione (in Under 15 Femminile si gioca in 9 con tre tempi da 20 minuti), con la Juve nemmeno quello, dato che dopo qualche minuto una calciatrice novarese è stata costretta a uscire dal campo per infortunio, accompagnata anche in ospedale per accertamenti.

Eppure le giovani calciatrici del Novara Fc, senza praticamente nessuna esperienza calcistica rispetto alle più organizzate avversarie che affrontano in campionato, non si perdono d'animo e domenica andranno a giocare a Biella per disputare la terza giornata.

«Questa squadra è stata messa su all'ultimo momento, non è stato e non è facile, però continueremo il campionato cercando di migliorare, tutto sommato paradossalmente non è andata nemmeno così male, considerando che alcune ragazze non avevano mai giocato a calcio e che 6 di loro sono scese in campo martedì a Bellinzago per la prima giornata di campionato senza essersi mai allenate», spiega il dirigente novarese Orlando Pettè, che segue anche la Under 15 maschile del Novara, club che gioca con la prima squadra tra i professionisti in Serie C e che per regolamento della FIGC è tenuto "a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile".