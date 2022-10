Rivincita bianconera, Hiba El Haddassi si impone con una tripletta

Il risultato poteva forse sembrare scontato, eppure soltanto qualche settimana prima le stesse due squadre si erano già incontrate in un'amichevole precampionato e la Femminile Juventus era stata "presa a sberle", a dire dello stesso mister Monno. Questa domenica, però, la formazione bianconera si è presentata più preparata. Nonostante le molte defezioni, compensate con alcuni prestiti dall'Under 17, le bianconere sono entrate in gara con uno spirito diverso, in particolare le ragazze del 2009, reduci dalla categoria Under 12, che erano per questo impreparate allo spirito competitivo mostrato dal Venaria nella prima partita. Si può dire che la rete subita a...

