Ryan Mahboubi e Mirko Montesanto, eroi di una partita indimenticabile

Fiato sospeso fino all’ultimo minuto. Tra le partite che hanno riservato più emozioni nella terza giornata c'è sicuramente Morevilla-San Secondo. Non solo per il 3-4, ricco di gol e di ribaltamenti di fronte, ma anche perché i sette gol portano solo due firme. Una tripletta per il Morevilla e un poker per il San Secondo. Per i padroni di casa a portarsi a casa il pallone è Ryan Mahboubi, per il San Secondo l’eroe di giornata è Mirko Montesanto. Una partita, a detta di entrambi i tecnici, giocata apertamente. Entrambe le squadre hanno costruito, lasciando gli inevitabili spazi dietro che...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?