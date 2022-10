Il Torino si infiamma 7 volte con Scolamiero

Guardando soltanto il tabellino non si direbbe, eppure la partita è stata estremamente divertente e godibile dal punto di vista dell'intrattenimento. Nonostante sia finita 13-1 in favore delle padroni di casa, la squadra di Fabio Crespo porta in campo un gioco molto duro e - agonisticamente - aggressivo, compensando l'inferiorità tecnica rispetto alle avversarie con l'imposizione del fisico nei contrasti di gioco. Ne è risultata una partita molto accesa fino all'ultimo quarto d'ora quando, un po' per il pesante risultato un po' per la stanchezza dovuta allo scarso ricambio dalla panchina, il Pinerolo cede definitivamente, lasciando dilagare il Torino in libertà.

Il tecnico granata Fulvio Francini nel corso della partita compie sette sostituzioni, utilizzando quasi tutta la panchina e cambiando le giocatrici di tutti i reparti, pure la portiera. Inserisce infatti Avonto a 10 minuti dalla fine, che forse troppo rilassata per il risultato nettamente a favore, compie l'errore per il gol del Pinerolo, lasciando il proprio mister furioso. Per il resto gestisce la squadra con tranquillità. Si affida ai suoi migliori elementi per tenere costantemente alto il baricentro granata e mantenere una solida compattezza in difesa.

La partita comincia con possesso per il Pinerolo. Il Torino però fa subito sua la palla e inizia ad attaccare, in particolare con le innumerevoli discese sulla fascia e i cross di De Francesco, che gioca una partita eccezionale. La difesa biancoblu cede già al 5' quando la capitana granata Nardi raccoglie una palla vagante nell'area avversaria, se l'aggiusta sul piede forte e incrocia. Il Pinerolo non si lascia abbattere - sa bene che è una partita difficile - e inizia a sua volta a pressare e attaccare con intensità, trovando però pochi spazi tra le strettissime maglie della difesa del Torino. Alla fine infatti, delle due formazioni è quella granata che riesce a concludere le proprie azioni arrivando in area avversaria e lo dimostra anche con il gol di Alessia Scolamiero (il primo di tanti). De Francesco, arrivata in area con una serie di finte, serve la palla precisa sui piedi della numero 9 granata, la quale piazza facilmente sul secondo palo, non lasciando scampo a Peluso; 2-0.

Di nuovo il Pinerolo sembra non accusare il colpo, anzi reagisce con ancora più forza. Questa volta il Torino molla leggermente la presa, lasciando per qualche minuto alle ospiti l'iniziativa: la più prepositiva della squadra di Crespo è Tenini, che oltre a essere l'unica in grado di fermare De Francesco, è anche la giocatrice a portare i maggiori pericoli nel primo tempo alla squadra di Francini. Ma la difesa granata è troppo solida. Conclusasi un'azione del Pinerolo con la palla arrivata tra le braccia di Morando, la stessa portiera raggiunge con un lungo rinvio la compagna Scolamiero, la quale scarta la difesa e, ancora a tu per tu con Peluso, piazza la sfera nell'angolo basso; 3-0. Si conclude il primo tempo.

Fin dall'inizio della ripresa il Torino entra aggressivo, sfruttando il calo d'intensità delle avversarie. Al 4' minuto torna al gol con uno stupendo calcio di punizione battuto da Romano dalla trequarti sinistra. Il destro a giro della numero 7 va a impattare sull'incrocio dei pali e rimbalza dentro la porta. Imprendibile per la portiera; 4-0.

Le ragazze del Pinerolo riprendono a giocare come avevano fatto nel primo tempo, ora con l'enorme aiuto di Busi e Griot, che capendo di non poter competere con le avversarie sul piano fisico, puntano sul piano fisico e cominciano a "fare a sportellate" con le giocatrici di casa; ma una volta superato il centrocampo ad attenderle c'è il muro difensivo granata, oltre cui non si passa. Nel giro di 5 minuti trovano il gol due delle giocatrici che più l'avevano cercato e più se l'erano meritato fin ad allora. La prima è De Francesco che, servita in area da Lanzillotta, mira al secondo palo e porta la squadra sul 5-0. La seconda è la stessa Lanzillotta; fino a quel momento era la giocatrice che più volte aveva impegnato i guantoni di Peluso con importanti parate con occasioni dalla media distanza. In questa occasione infatti, al minuto 14', tira da fuori area all'incrocio dei pali, dove neanche Neuer ci sarebbe arrivato; 6-0.

Nonostante i gol l'equilibrio della partita rimane invariato. La squadra di casa gioca palla a terra, mostrando la sua qualità e l'intesa tra le giocatrici, mentre le ospiti reagiscono con il fisico e con alcuni contrasti un po' duri e sporchi. Dopo alcune occasioni incredibili di Zoia, neutralizzata dalle parate di Peluso, il Torino torna in gol con Scolamiero che induce in errore per la prima - e unica - volta Peluso. Su un pallone alto salta in anticipo rispetto alla portiera biancoblu, sbilanciandola e impedendole di bloccare il pallone che finisce in rete su deviazione proprio dell'attaccante granata; 7-0. Passa qualche minuto senza particolari emozioni e si conclude anche il secondo tempo.

Nell'ultima ripresa il Torino ha ancora energie per attaccare, avendo rinnovato gran parte del reparto centrale e offensivo. D'altra parte il Pinerolo ha aggiunto una nuova forza alla sua squadra. Entra in campo Manna, che unisce la sua grinta a quella dimostrata finora da Busi, Griot e Tenini, non facendo mancare di dare fastidio all'impostazione di gioco granata e creando anche qualche azione pericolosa. Però è sempre il Torino a segnare. All'8' minuto la solita De Francesco regala il gol a Beatrice Daniele servendole un pallone perfetto davanti alla porta al quale basta un leggero tocco per essere spinto dentro. Soltanto 2 minuti dopo ancora Scolamiero scavalca Peluso con la palla con un leggero tocco di testa e lascia scivolare la palla in rete; 9-0.

Al minuto 15' la squadra di Crespo riesce finalmente a dare significato ai suoi sforzi grazie alla rete di Manna. Forse la più prepositiva delle biancoblu nel terzo tempo, sfrutta una leggerezza di Avonto, subentrata poco prima e con il primo tiro in porta della partita, segna il gol della bandiera; 9-1. Ed ecco che si riprende lo spirito del Pinerolo, intenzionato a ridare dignità alla sua partita. Ma al contempo il Torino stizzito riprende in mano la gara, neutralizzando i tentativi delle attaccanti avversarie, e torna all'attacco con Tundo con la rete del 9-1. Su azione innescata da Daniele, Scolamiero serve la numero 16 granata: il tiro non lascia scampi alla portiera.

Solo al 22' minuto il Pinerolo cede definitivamente e lascia il Torino dilagare liberamente. Negli ultimi 3 minuti più recupero, la solita Scolamiero segna spietatamente altre 3 reti una dopo l'altra. La prima su azione personale dopo essersi liberata della copertura di Chiara Pepi, la seconda incrociato su appoggio di Rabbione e la terza nuovamente dopo aver dribblato la difesa del Pinerolo; 13-1. Scolamiero segna in tutto 7 gol.

La partita infine termina dopo 3 minuti di recupero, forse non necessari visto l'andamento della partita, lasciando la squadra di casa gonfia d'orgoglio e quella ospite tramortita e amareggiata. Se non altro il Pinerolo ha saputo dimostrare di avere carattere e di non essere venuto in trasferta per lasciar passeggiare il Torino sul proprio campo.

IL TABELLINO

TORINO-PINEROLO 13-1

RETI (3-0, 4-0, 6-1): 5' Nardi (T), 15' Scolamiero (T), 22' Scolamiero (T), 4' st Romano (T), 9' st De Francesco (T), 14' st Lanzillotta (T), 22' st Scolamiero (T), 8' tt Daniele (T), 11' tt Scolamiero (T), 15' tt Manna (P), 22' tt Tundo (T), 24' tt Scolamiero (T), 26' tt Scolamiero (T), 27' tt Scolamiero (T).

TORINO (3-3-2): Morando 6.5 (14' Avonto 6), Chiarello 7 (20' st Falconi 6.5), Zoia 7.5 (14' Ruffin 6.5), Lanzillotta 8, Rossi 7 (8' Brandi 6.5), De Francesco 8 (10' Rabbione 6.5), Romano 7.5 (12' st Tundo 7), Nardi 7 (1' tt Daniele 7), Scolamiero 9. A disp. Di Perna, Gullo. All. Francini 7.5. Dir. De Mauro.

PINEROLO (3-4-1): Peluso Giada 6.5, Romano 6 (8' st Delrio 6), Diano 6 (25' st Pepi A. 6), Zacco 6 (1' st Allaix 6), Pepi C. 6, Tenini 6.5, Griot 6.5, Busi 6.5, Mele 6 (1' Manna 7). All. Crespo 6. Dir. Lampis.

ARBITRA: Aurora Leone di Caprie 6.

LE PAGELLE





TORINO

Morando 6.5 Ha vita facile la portiera del Torino, che viene impegnata una sola da un tiro delle avversarie. Per il resto garantisce una buona sicurezza, anticipando alcune volte le attaccanti biancoblu su palloni lunghi.

14' tt Avonto 6 Entra al posto di Morando, essendo impossibilitata a giocare la prossima partita, ma commette una grave leggerezza su un retro-passaggio, facendosi rubare palla e concedendo l'unico gol del Pinerolo.

Chiarello 7 Occupa l'ala destra del reparto arretrato, garantendo affidabilità e solidità difensiva in ogni occasione. Non concede mai spazi a Mele e alle altre attaccanti biancoblu.

20' st Falconi 6.5 Come Chiarello si dimostra solida in difesa, neutralizzando il più delle volte le incursioni offensive di Tenini e Busi.

Zoia 7.5 Gioca quasi tutta la partita lottando strenuamente dall'inizio alla fine. Decora la sua prestazione con tanti anticipi e anche qualche tiro. Non si fa mai superare da Busi, con la quale intraprende un gran duello di fisico ogni volta che la palla passa dalle sue parti. Infatti, soltanto quando Serena Zoia viene sostituita, l'attaccante del Pinerolo riesce a trovare qualche spazio per le sue incursioni.

14' tt Ruffin 6.5 Calca il campo soltanto per 10 minuti, ma compie il suo lavoro egregiamente senza mai andare in difficoltà.

Lanzillotta 8 Gioca a centrocampo o in attacco? Durante l'arco della partita - che gioca tutta - la si vede nelle posizioni di mediana, centrale di centrocampo e trequartista. In tutti i settori che occupa porta una grinta inestinguibile, pressando su ogni avversaria, recuperando moltissimi palloni e scambiandone altrettanti con le sue compagne. A fine partita si perde il conto dei tiri che fa, dati gli innumerevoli inserimenti nell'area del Pinerolo, ma conta il fatto che riesca a prendersi la soddisfazione del gol a metà secondo tempo.

Rossi 7 Da centrale di difesa gioca una partita di gran solidità ed esperienza, arrivando spesso in anticipo sulle palle alte e neutralizzando ogni tentativo di Mele e Busi di rendersi pericolose.

8' tt Brandi 6.5 Chiusure e contrasti. Conduce la partita in sicurezza e affidabilità, anche quando ormai l'offensiva avversaria si è spenta definitivamente.

De Francesco 8 Già dal primo minuto è possibile intravedere un oggetto non identificato che scatta continuamente sulla fascia destra. Poi mettendo a fuoco si scorge Gaia De Francesco fuggire palla al piede, mettendo in mostra i suoi eleganti dribbling, la velocità di gambe e servendo incalcolabili cross in area. E' imprendibile - o quasi - e nella prima metà della partita è senza dubbio la giocatrice più pericolosa del Torino. Anche quando cala di ritmo, non smette di esibire le sue qualità tecniche, concedendo uno spettacolo continuo al pubblico.

10' tt Rabbione 6.5 Entra e gioca soli 15 minuti che non le bastano per trovare la rete. Si rende pericolosa in diverse occasioni con dribbling e anche alcuni tiri insidiosi.

Romano 7.5 Rispetto a Scolamiero preferisce una posizione meno offensiva e portando supporto alle attaccanti. Per questo motivo non arriva mai al tiro su azione, ma è su calcio piazzato che dimostra le sue qualità. Calcia due punizioni entrambe favolose, di cui solo la prima finisce in porta, risultando imprendibile per Peluso.

12' st Tundo 7 Inizialmente non entra benissimo in partita, sbagliando alcuni controlli e mancando di decisione. Poi però si riprende e partecipa attivamente alle azioni d'attacco del Torino, segnando anche la propria rete personale verso la fine della gara.

Nardi 7 Si intende perfettamente con De Francesco e Lanzillotta, con le quali scambia tantissimi palloni a tutto campo e crea spazi nella trequarti del Pinerolo. Si rende autrice del gol che sblocca la gara, segnato d'astuzia e con gran lucidità sotto porta.

1' tt Daniele 7 Sostituisce egregiamente la sua capitana, portando la stessa intensità e qualità al centro del campo con tanti bei palloni recuperati e altrettanti giocati in avanti. Si toglie anche la soddisfazione del gol a qualche minuto dal suo ingresso in campo.

Scolamiero 9 Da sola segna più reti di tutto il resto della sua squadra. Molti di questi sono tap-in o gol di furbizia, ma è anche capace di notevoli capacità tecniche che in diverse occasioni la portano a segnare dopo una bella azione individuale. Dimostra così tutta la sua duttilità in attacco, dove è onnipresente. Controlla benissimo ogni palla, si gira con fin troppa facilità e serve le sue esterne sul limite del campo; ma, cosa più importante, è un'inarrestabile macchina da gol! - alla fine si stanca pure di esultare.

All. Francini 7.5 Gestisce la gara con fermezza, ma anche una discreta dose di serenità. Il bel gioco mostrato in campo dalle sue ragazze dà i frutti sperati, portandole a dominare senza problemi la partita.

PINEROLO

Peluso G. 6.5 Non ha mai un attimo di tregua: ogni minuto c'è un'azione granata dalle parti della sua area e la maggior parte delle volte si conclude con un tiro. Alcune volte sono palle imprendibili, altre vanno fuori, mentre altre ancora, indirizzate nella sua porta, vengono respinte con prontezza dai suoi guantoni. Commette solo un errore sul gol del 7-0, dopo aver salvato più volte le sue da un risultato ulteriormente disastroso. A fine partita commenta dicendo: «Partitaccia...»

Romano 6 Riesce qualche volta a mettere una pezza sulle cavalcate di De Francesco, che per sua sfortuna occupa proprio la sua fascia. Il più delle volte però può soltanto stare a guardare impotente.

8' st Delrio 6 Fa qualche giocata con la palla, ma in difesa ha molte difficoltà a trattenere le incursioni avversarie, quelle di De Francesco in primis.

Diano 6 Fa come può per trattenere le attaccanti granata, riuscendo in poche occasioni. Manca di compattezza con le sue compagne del reparto difensivo.

25' st Pepi A. 6 Gioca a fianco della sorella Chiara in difesa e fa di tutto per opporsi a Scolamiero e le altre attaccanti di casa.

Zacco 6 A centrocampo il Torino la fa da padrone e Alice Zacco può far poco se non stare a guardare. Dà anche una mano in fase difensiva aggiungendosi come quarto elemento al reparto arretrato.

1' st Allaix 6 Ha voglia di fare, ma manca della grinta e decisione necessarie per affrontare e fermare Lanzillotta.

Pepi C. 6 Ci crede molto e non molla la presa, ma fermare Scolamiero è un altro paio di maniche, non basta la grinta.

Tenini 6.5 E' l'unica giocatrice del Pinerolo che riesce a contrastare in alcune occasioni le discese sulla fascia di De Francesco. Si rende inoltre pericolosa in più occasioni nel tentativo di riportare all'attacco la sua squadra.

Griot 6.5 In mezzo al campo è l'unica del Pinerolo che riesce a mettere una pezza al dominio delle granata, recuperando alcuni palloni e riuscendo in certe occasioni a scappare sulla fascia.

Busi 6.5 Fa a sportellate dall'inizio alla fine della partita con diverse giocatrici granata, riuscendo a vincerle tutte per forza fisica. Soltanto Zoia e Rossi riescono a impedirle di passare. Ci crede fino agli ultimi minuti, essendo una delle poche a non aver mollato mai.

Mele 6 Non riesce a farsi vedere e dopo un po' smette anche di provarci, scoraggiata dalla solidità della difesa avversaria.

1' tt Manna 7 Dà una boccata d'aria fresca all'attacco biancoblu, rilanciando per l'ultima volta la sua squadra all'offensiva e trovando il tanto agognato gol della bandiera, dopo averlo cercato incessantemente per tutto il tempo che è stata in campo.

All. Crespo 6 Non era una partita per la quale ci si potesse aspettare di avere vita facile, considerando che si è giocata in trasferta, ma soprattutto contro una delle maggiori favorite del campionato. Trasmette comunque uno spirito guerriero alle sue giocatrici che consente loro di arrivare a bucare per una volta l'impenetrabile difesa del Torino.

ARBITRA: Aurora Leone di Caprie 6 Non una grande prestazione per l'arbitra della sezione di Caprie, che dimostra scarsa sicurezza nel corso di gran parte della gara. Sarà stata forse l'ansia da prestazione, ma sicuramente ha bisogno di acquisire maggiore esperienza per le prossime partite.