Si legge Edoardo Acchiddu, si scrive Kylian Mbappé

Avete presente quando giocate una partita a Fifa, il famoso videogioco calcistico, e decidete di modificare le statistiche reali dei calciatori per divertimento, trasformando i giocatori in veri e propri missili terra-aria tanto vanno veloci? Per chi non è un gamer e non ha rivissuto quella sensazione, la rendo più semplice: dal 18' del secondo tempo in poi c'è stato un giocatore che è andato al doppio degli altri e stiamo parlando di Edoardo Acchiddu, capace di ribaltare la partita in dieci minuti con un gol e un assist per la rete del 2-1 di Canu e lanciare il Città di Rivoli a punteggio pieno con il Rosta, al termine della più bella delle vittorie in rimonta. Lato Almese invece il rammarico è enorme. La squadra di Alessandro Pastore, infatti, ha moltissimo da recriminare viste le numerose occasioni prodotte e non concretizzate, ma deve necessariamente ripartire dalla prestazione e dall'ottimo primo tempo, che sarebbe potuto terminare con un passivo più ampio dopo la rete di Jacopo Sacco.

Le squadre scendono in campo consapevoli di doversi sfidare per uno scontro diretto, il cui risultato si potrebbe rivelare decisivo nelle sorti del girone a fine stagione. I padroni di casa, guidati dal tecnico Mamone optano per il classico 4-2-3-1 per sfruttare l'ampiezza e la velocità sulle corsie esterne con Acchiddu e Canu. L'Almese invece risponde con un 4-3-3 composto da un tridente mobile e pronto a scambiarsi la posizione per non lasciare riferimenti alla difesa avversaria. Dopo un inizio concitato a ritmi forsennati è l'Almese di Pastore ad avere la prima, colossale, occasione del match: Mattia Rocci, in posizione di punta centrale, riceve un pallone a mezza altezza, si libera della marcatura superando l'avversario con un sombrero di tacco in corsa, tra il boato degli spettatori sugli spalti, ma davanti a Novello, con il pallone che rimbalza, non è glaciale e strozza la conclusione di sinistro, non trovando lo specchio della porta e vanificando il potenziale vantaggio. Da questo momento in poi la partita si apre e fioccano occasioni da una parte all'altra. Prima risponde il Rivoli, con Acchiddu che va via sulla sinistra a Fecchio, ma calcia addosso a Pastore in uscita. Neanche un minuto dopo e il protagonista è di nuovo Rocci, il quale riceve sul filo del fuorigioco, conduce il pallone in avanti con un bello stop a seguire, ma sbaglia nuovamente la conclusione mancina davanti a Novello. La porta del Città di Rivoli sembra stregata, tanto che 5 minuti dopo è il turno di Jacopo Sacco, che angola troppo il destro e spedisce il pallone di poco a lato. Alla quarta occasione, però, l'Almese passa: un gran lancio di Bottero sul cerchio di centrocampo pesca in profondità Sacco, il quale addomestica la sfera e con grande calma piazza il pallone con precisione alle spalle di Novello che non può nulla, firmando il meritato vantaggio ospite al termine di un primo tempo giocato alla grande da parte degli uomini di Pastore.

La ripresa vede il Città di Rivoli risistemarsi per concedere meno la profondità agli attaccanti avversari, cercando di riprendere il pallino del gioco, per lunga parte del primo tempo in mano agli ospiti. La musica però non sembra cambiare nel primo quarto d'ora, con l'Almese che ha un doppia occasione per raddoppiare: prima Bottero si presenta davanti a Novello e lo scavalca con un preciso pallonetto, ma la sfera colpisce la traversa, poi il neo entrato Vino supera due avversari in dribbling ma si fa respingere la conclusione dall'estremo difensore del Città di Rivoli. Gli ospiti sembrano essere padroni del campo, ma, come spesso accade in partite così tirate e combattute, basta un singolo episodio per cambiare totalmente l'inerzia del match. Mamone riceve palla sulla trequarti e serve in profondità Acchiddu con un bel filtrante, quest'ultimo tenta il cross, che viene deviato da Fecchio, ma con la sfera che si ferma sul terreno e rimane giocabile. Acchiddu non ci pensa due volte e si coordina per far partire un fantastico destro a giro che si infila a fil di palo, rendendo vano il tuffo di Pastore e pareggiando così il match. Il super gol dell'esterno del Città di Rivoli galvanizza i padroni di casa, che alzano notevolmente i ritmi e cercano a ripetizione l'autore del gol, in stato di grazia e capace di fare sempre la differenza in velocità sull'out di sinistra. Un minuto dopo, infatti, Acchiddu ha l'occasione per raddoppiare, ma è costretto ad affrettare la conclusione e si fa respingere il tiro da Pastore. Il tecnico Mamone approfitta del momento favorevole per azzardare una mossa coraggiosa nel tentativo di vincere la partita: sostituisce Panucci con Muscio e sposta in attacco il suo difensore centrale, Luca Pavan, per sfruttare le sue spizzate sui palloni alti. Qualche minuto dopo, però, funziona ancora la giocata classica a lanciare Acchiddu sulla fascia: l'esterno lascia sul posto uno stremato Fecchio e dalla linea di fondo effettua un cross rasoterra in area per l'accorrente Riccardo Canu, il quale non può far altro che depositare in rete a porta vuota il gol del sorpasso a cinque minuti dalla fine. Il finale è incandescente con l'Almese che non ci sta e si butta all'arrembaggio in avanti alla ricerca del gol del pari, che sfiora in extremis con la conclusione di Battagliotti che si stampa sulla traversa. Sul successivo capovolgimento Mamone viene atterrato da Goffredo in area e si procura un calcio di rigore per chiuderla. La battuta del numero 10 non è impeccabile, ma il tocco di Pastore non basta per salvare la sfera, che finisce in rete e sancisce la vittoria in rimonta del Città di Rivoli, che continua il suo filotto di vittorie e allontana una delle pretendenti al titolo.

IL TABELLINO

CITTÀ DI RIVOLI-ALMESE 3-1

RETI (0-1, 3-1): 20' Sacco (A), 18' st Acchiddu (C), 30' st Canu (C), 35' st rig. Mamone (C).

CITTÀ DI RIVOLI (4-2-3-1): Novello 7, Borello 6, Parmoli 6, Pavan 6, Casolaro 7, Trombetta 6.5, Acchiddu 9, Canu 7, Carretta 6.5, Mamone 7, Panucci 6 (25' st Muscio 6). A disp. Conti Yari, Vai, Buzatu, Saitta, Militello. All. Mamone - Panucci 7.5. Dir. Borello.

ALMESE (4-3-3): Pastore 7, De Giorgio 6.5, Ferrari 6, Goffredo 6, Molnar Brana 6, Bottero 7 (25' st Scavullo sv), Rocci 7 (8' st Vino 6.5), Lucco Borlera 6.5, Sacco 7.5 (15' st Battagliotti 7), Marzola 6 (15' st Girotto 6.5), Fecchio 6. A disp. Gragnolati, Cismarescu. All. Pastore 7. Dir. Rocci.

AMMONITI: 35' st Fecchio (A), 35' st Goffredo (A).

LE PAGELLE IN AGGIORNAMENTO