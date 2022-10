Straordinario Carozzo, doppietta e l'Acqui vola in testa

Prestazione da urlo per l'Acqui, che si aggiudica il big-match contro l'Arquatese per cinque a zero. Grazie a questi importantissimi tre punti i termali controsorpassano l'Ovadese e volano in testa alla classifica a punteggio pieno dopo 4 giornate. I termali hanno imposto il dominio fin da subito e grazie a una doppietta di Carozzo ed a una sfortunata autorete del difensore ospite Benassad, hanno chiuso la pratica già nel primo tempo. Al contrario gli ospiti, complica anche la pesante assenza di tre titolari, non hanno quasi mai avuto il pallino del gioco e si sono fatti dominare dagli aquilotti.

Dominio Acquese. I padroni di casa sono scesi in campo con più grinta e determinazione facendo valere la propria superiorità fin dalle prime battute di gioco. Già al 3' minuto vanno a un passo dal vantaggio con Daniele, ma il suo colpo di testa si schianta sul palo, sulla ribattuta ci prova Merlo spedendo il pallone alto sopra la traversa. Un minuto più tardi calcia verso la porta Riccone con la palla che esce non di molto. Una prima svolta della partita arriva due minuti più tardi: lancio lungo per Carozzo, il quale è bravo ad anticipare l'uscita di Rassu e a infilare il pallone in rete per il vantaggio meritato dell'Acqui. I termali hanno l'assoluta padronanza del campo sia dal punto di vista fisico che qualitativo. Al 26' minuto grave errore della difesa dell'Arquatese, il pallone finisce sui piedi di Carozzo che solo davanti al portiere non sbaglia e l'Acqui in vantaggio di due reti. Il primo tiro degli ospiti arriva al 28' con un colpo di testa di Quaglia, ma Visconti blocca facilmente. Passano pochi minuti e arriva anche il 3-0: bella azione sulla fascia di Daniele che mette in mezzo la palla finisce sui piedi del difensore dell'Arquatese Benassad, che nel tentativo di respingere la palla segna uno sfortunato autogol. Si va al riposo con un netto vantaggio dell'Acqui.

Ripresa. All'inizio della seconda frazione di gioco, gli ospiti potrebbero accorciare le distanze con Quaglia, il quale sugli sviluppi di un calcio d'angolo centra la traversa con la palla che rimbalza sulla linea e finisce tra le mani di Visconti. Per l'arbitro la palla non ha oltrepassato la linea di porta e dunque si resta sul 3-0. Entrambe le squadre effettuano dei cambi per mettere in campo forze fresche. Al 19' grande lancio d'esterno di Violato per Maiello che solo davanti al portiere insacca in rete portano l'Acqui sul 4-0. Sul finale di partita c'è gloria anche per Ferrari che segna il definitivo 5 a 0. Prosegue dunque la striscia positiva dell'Acqui che, dopo 4 giornate resta appaiato in testa a punteggio pieno. Passo indietro invece per l'Arquatese, che cercherà il riscatto domenica prossimo nel match casalingo contro il Libarna.

IL TABELLINO

ACQUI-ARQUATESE 5-0

Reti: 8' Carozzo (Ac), 26' Carozzo (Ac), 31' Aut. Benassad (Ar), 19' st Maiello (Ac), 23' st Ferrari (Ac)

ACQUI (4-3-3): Visconti 7, Manfre' 8 (15' st Addabbo 8), Violato 8.5, Raimondo 8, Pucci 7, Riccone 8 (27' st Priarone sv), Maiello 8.5 (15' st Patrone 8), Mazzetti 8 (1' st Boccassi 7.5), Merlo 8 (10' st Quaglia 7), Daniele 7.5 (1' st Ferrari 8), Carozzo 9 (3' st Siri 7), Cornelli. A disp. Cornelli, Bracco. All. Rovera 8.5.

ARQUATESE (4-5-1): Rassu 5 (21' st Ponte 5.5), De Leonardis 5, Masti 5, Quaglia 5.5, Benassad 5 (24' st Priano sv), Daglio 5.5 (26' st Burri sv), Orlando 5.5, Quaglia 5, Tassone 5.5 (40' pt Vizzini 5.5), Guzzon 5 (30' st Padula sv), Focante 5 . A disp. Burri, Priano, Padula, Pozzi, Polizzi, Vizzini, Grosso, Centorino. All. Fevola 6.

ARBITRO: Petrigni di Alessandria 6. Gestione non chiarissima dei cartellini, ma nel complesso svolge una buona prova.

AMMONITI: 24' Masti (Ar), 30' st Quaglia (Ar), 35' st Pucci (Ac)

LE PAGELLE

ACQUI

Visconti 7 Non viene impegnato molto, ma quando lo è si fa trovare sempre pronto con ottime uscite.

Manfrè 8 Disputa una buona partita ed è sempre molto attento a neutralizzare i tentativi avversari.

15' st Addabbo 8 Buona partita tiene molto bene la fase difensiva.

Violato 8.5 Il suo assist d'esterno che permetto a Maiello di segnare è a dir poco spettacolare. Ottima partita.

Raimondo 8 Bella partita da parte sua, si dimostra all'altezza della situazione.

Pucci 7 Prende un giallo evitabile, ma nel complesso svolge una buona prova.

Riccone 8 Buona partita anche da parte sua si fa trovare sempre pronto ad ogni situazione. (27' st Priarone sv)

Maiello 8.5 Si fa trovare al posto al momento giusto siglando la rete del quattro a zero. In generale ha comunque fornito un'ottima prestazione di qualità.

15' st Patrone 8 Svolge un'ottima prestazione dotata di grande impegno e qualità.

Mazzetti 8 Amministra molto bene il centrocampo non facendo passare nulla. Buona partita.

1' st Boccassi 7.5 Bella partita, si fa sempre trovare pronto.

Merlo 8 Cerca di servire più volte i compagni impegnandosi molto e dimostra di avere buone qualità.

10' st Quaglia 7 Svolge una buona prestazione anche se entra in una situazione facile dal punto di vista psicologico. Dimostra ottime qualità.

Daniele 7.5 Non segna ma fornisce una buonissima prestazione, ha grandi qualità.

1' st Ferrari 8 Svolge un'ottima prestazione andando anche a segno facendosi trovare subito pronto.

Carozzo 9 Segna una doppietta fondamentale per affrontare il secondo tempo con tranquillità. Ha un grande senso della posizione oltre che grandi capacità realizzative.

3' st Siri 7 Buona la sua partita. Ci mette cuore e impegno.

All. Rovera 8.5 La squadra ha disputato una grande partita sul piano sia tattico che qualitativo. Si vede la sua mano.

ARQUATESE

Rassu 6 Avrebbe potuto fare di più sui gol presi, ma una giornata no può capitare a tutti. Di certo non può assolutamente prendersi tutte le colpe.

21' st Ponte 6 Non può nulla sul gol preso. Poi non viene molto impegnato.

De Leonardis 6 Qualche disattenzione in fase difensiva, ma non era facile. Gli avversari erano in stato di grazia.

Masti 6 Giallo a parte non è sembrata proprio la sua giornata, anche se ci ha messo tanto impegno.

Quaglia 6 Molto sfortunato a inizio secondo tempo quando un suo tiro prende la traversa e rimbalza sulla linea. Quantomeno però ha tirato in porta.

Benassad 6 Non può nulla sull'autorete, ma nel complesso svolge una prova sotto le sue qualità. Tuttavia saprà riscattarsi al più presto. (24' st Priano sv)

Daglio 6 Copre bene la difesa, anche se non manca qualche disattenzione. Discreta prestazione. (27' st Burri sv)

Orlando 6 Non male la sua prestazione, è uno dei pochi a salvarsi. Ci mette impegno e dimostra di avere qualità.

Quaglia 6 Ci prova nel primo tempo, ma non basta. Avrà giornate migliori sicuramente.

Tassone 6 Uno dei pochi a calciare verso la porta. Tuttavia avrebbe potuto fare di più.

40' pt Vizzini 6 Non viene cercato molto anche se si impegna molto.

Guzzon 6 Si fa ingabbiare con troppa facilità dagli avversari. Prestazione negativa, ma non è solo colpa sua (30' st Padula sv)

Focante 6 Rimane troppo isolato la davanti e non riceve molti palloni.

All. Fevola 6 Non ha saputo tramettere la carica giusta, ma giocare un match così importante senza tre titolare non è facile per nessuno.

LE INTERVISTE

Chiaramente soddisfatto il tecnico dell'Acqui, Federico Rovera: «Abbiamo fatto la miglior partita dell'anno. Abbiamo giocato da squadra portando a casa tre punti che valgono il doppio». E infine ha aggiunto: «Bene il rientro di Ferrari». Esprime rammarico il tecnico dell'Arquatese, Alessandro Fevola: «Abbiamo fatto una brutta partita, ci mancavano tre titolari, siamo stati impauriti abbiamo giocato senza darci una mano. Abbiamo lasciato la testa a casa»