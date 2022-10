Supereroe Sinchetto, Di Miceli fa magie: il big match è rossoblù

I precedenti ci sono, le squadre anche. Quella tra Borgaro e Gassino (campione in carica del girone B Regionale) si può tranquillamente definire una delle gare tra due delle pretendenti al titolo finale. Il big match è servito. Gialloblù e rossoblù si incontrano di nuovo, dopo la scorsa stagione nella quale erano sempre nello stesso girone. Ad esultare alla fine è il Gassino che chiude con un rotondo 4-0. Dal risultato però non emerge il gioco del Borgaro che ha avuto le sue nette occasioni, creando, colpendo due legni e avendo anche la possibilità di andare in vantaggio dal dischetto, pericolo disinnescato da Super Sinchetto.

Super Sinchetto, riscatto Trovò. Difesa a quattro per i padroni di casa, Amen tra i pali, Conte e Fruianu in corsia e Cannalire e Meinardi in mezzo; in mediana Catania, Nicotra e Lantero; davanti Albero, Ponzo e Puttinati. Gli ospiti di Massimo Cirone schierano Turcato e Vinard sulle fasce e Algozzini e Simon nella linea difensiva davanti al numero 1 Sinchetto; In mezzo al campo Trovò e Lastella; Di Miceli dietro le punte e davanti Buonagura, Fresia e Galla. La gara parte subito con altissima intensità, entrambe le formazioni lavorano tantissimo a centrocampo e lanciano gli attaccanti in avanti. Passa pochissimo, appena 11’, prima del primo episodio clou della gara. Fruianu entra in area da destra e Trovò, involontariamente perché sbilanciato, lo atterra da dietro. Il direttore Rondinone indica il dischetto. Sulla palla va Ponzo che però si fa ipnotizzare da Sinchetto, gran parata che salva i suoi. Nemmeno un minuto dopo Ponzo ci riprova e dagli sviluppi di un angolo colpisce la traversa interna ma la palla non entra. La legge del calcio colpisce ancora e, al 19’, ad andare in vantaggio è il Gassino che trova il gol proprio con Trovò che butta la palla in rete dopo vari rimpalli nati dagli sviluppi di un corner. Dall’altra parte il Borgaro spinge ma non riesce a trovare il gol che potrebbe cambiare la partita, complice anche l’ottima prestazione del duo Algozzini-Simon e di Sinchetto. Anche Amen però si mette in mostra, soprattutto chiudendo su Fresia che calcia di prima il suggerimento di Di Miceli. Prima della fine del primo tempo il Gassino trova anche il raddoppio e lo fa con Fresia che appoggia in rete di testa su suggerimento di Vinard.

Brescia scatenato. Nella ripresa sia Campagna che Cirone effettuano i primi cambi e per il Gassino, Brescia, spacca la partita. L’attaccante si fa vedere subito in avanti suggerendo di tacco per Di Miceli che però non trova la porta. Dall’altra parte il Borgaro prende un altro palo, con Catania che calcia la punizione perfetta ma un altro legno dice no. Il Gassino in contropiede è una furia, guidato da Turcato che viene fuori con il passare dei minuti. A 10’ della ripresa ecco il 3-0, e a segnarlo è Brescia che finalizza in contropiede rossoblù. Ma non è finita, è infatti Di Miceli che chiude definitivamente le marcature al 17’ con un eurogol che è un capolavoro: da 30 metri appoggia in rete scavalcando Amen leggermente fuori dai pali (impreparato ad un tiro da quella distanza). Il 10 corona una gara perfetta e corre ad abbracciare il tecnico, entrato in campo per festeggiarlo.

Il Gassino conquista 3 punti fondamentali con una delle dirette rivali e continua la sua corsa. Il Borgaro però gioca bene, ha identità e qualità e proverà il riscatto già dalla prossima giornata con la Mappanese.

IL TABELLINO

BORGARO-GASSINO 0-4



RETI: 19' Trovò (G), 27' Fresia (G), 11' st Brescia (G), 17' st Di Miceli (G).

BORGARO (4-3-1-2): Amen 6.5, Cannalire 7, Conte 6.5 (19' st Fantino 6), Meinardi 6, Fruianu 6.5, Lantero 6 (6' st Ena 6, 22' st Sacchetti 6), Catania 7, Nicotra 6 (19' st Vittorio 6), Puttinati 6 (15' st Manchia 6), Ponzo 6 (29' st Grandinetti sv), Albero 6.5 (26' st Borghesan 6). A disp. Brandi. All. Campagna 6.5. Dir. Conte, Vittorio.

GASSINO (4-2-3-1): Sinchetto 8, Turcato 7, Vinard 7 (29' st Aquilino sv), Algozzini 7, Simon 7.5, Trovò 7 (19' st Auricchio 6.5), Lastella 7 (22' st Galasso 6.5), Galla 7 (8' st Brescia 7.5), Fresia 7.5 (27' st Spera sv), Di Miceli 8 (33' st Hassan Eid sv), Buonagura 7 (26' st Ravedoni 6.5). A disp. Solito, Iovino. All. Cirone 7.5. Dir. Galla, Goteri.

ARBITRO: Rondinone di Torino 7 Dirige bene la gara, sempre sotto controllo. Anche quando gli animi si potrebbero scaldare è capace a mantenere l'ordine. Sempre nel vivo dell'azione.

LE PAGELLE

BORGARO

Amen 6.5 Sicuro soprattutto in uscita. Sui gol non può più di tento, ma resta in partita. Ottimo intervento nel finale.

Cannalire 7 Bravo nel contenere le incursioni di Galla. È ovunque, non solo aiuta conte a coprire a sinistra ma va anche a supporto di Frascà sulla fascia destra.

Conte 6.5 Buone diagonali difensive, si sacrifica e dà tutto. Concentra il suo lavoro soprattutto nel contenere Di Miceli che cerca sempre di passare a destra.

19' st Fantino 6 Entra in un momento non facile ma cerca di chiudere aiutando dietro.

Meinardi 6 Copre quello che può e lavora bene in coppia con Cannalire che spesso lo raddoppia.

Fruianu 6.5 Prova di sostanza. Nel primo tempo si concentra su Galla aiutato da Cannalire. Cerca anche la spinta in avanti, in fase offensiva sale a supporto del centrocampo.

Lantero 6 Aiuta Conte in copertura e cerca di lanciare Albero in avanti. Bene in fase di interdizione dove fa tanto lavoro sporco.

6' st Ena 6 Lotta in mezzo al campo. 22' st Sacchetti 6 Aiuta in mezzo, cerca le giuste imbucate.

Catania 7 Capitano e lo dimostra. Sempre pronto a dirigere le azioni offensive imbeccato da Nicotra. Aiuta in chiusura a spazzare sui calci d’angolo. Il palo che prende all’inizio della ripresa non entra per un soffio.

Nicotra 6 Imposta in mezzo con calma e lucidità, in chiusura si concentra su Buonagura.

19' st Vittorio 6 Lotta in mezzo, si sacrifica e si mette a disposizione del gruppo.

Puttinati 6 Lavora al limite dell’area e pressa senza sosta. Cerca di far salire la squadra, infatti libera qualche spazio ai compagni di reparto e aspetta la palla giusta per infilarsi in area.

15' st Manchia 6 Prova la spinta ma aiuta anche molto in copertura.

Ponzo 6 Le qualità tecniche non si discutono. Il rigore sbagliato (parato da Sinchetto) non compromette la gara, prende anche una traversa nei primi minuti, un gol che avrebbe potuto cambiare le sorti della gara. Non riesce però poi a venire fuori con il solito estro, merito anche della difesa rossoblù (29’ st Grandinetti sv)

Albero 6.5 Lotta con Buonagura in corsia per tutta la gara, sacrifica le sue abilità di spinta per aiutare in copertura. 26’ st Borghesan 6 Non si risparmia.

All. Campagna 6.5 Se il suo Borgaro l’avesse sbloccata subito, forse avrebbe scritto un’altra partita. La squadra gioca bene ed è composta da tutti giocatori pronti. Di fronte alla grinta del Gassino però, non hanno reagito subito e gli ospiti ne hanno approfittato. Le occasioni comunque le hanno create, rigore e due legni su tutte.

GASSINO

Sinchetto 8 Cosa si può chiedere di più ad un portiere? Para un rigore che avrebbe potuto far continuare la partita in modo diverso, e gioca con sicurezza e personalità sia in uscita che tra i pali. Fa la differenza.

Turcato 7 Bravo dietro ma intelligente anche in spinta, ottimi cambi di gioco a cercare Fresia sulla sinistra.

Vinard 7 Non solo dietro non rischia nulla ma spinge tantissimo e i suoi cross creano più di un pericolo. Pedina fondamentale. (29' st Aquilino sv)

Algozzini 7 È lui che “disinnesca” Puttinati, lo punta e non lo fa passare. Rischia pochissimo, difensore completo.

Simon 7.5 Senso della posizione, abilità negli anticipi e nell’impostazione dal basso ma soprattutto personalità. Un giocatore indispensabile, sia tecnicamente che come leadership.

Trovò 7 Procura il rigore in modo ingenuo e involontariamente, poi trova la rete che sblocca la gara. Protagonista assoluto del primo tempo, bravo a riprendere in mano la partita.

19' st Auricchio 6.5 Buon ingresso, partecipa alla manovra.

Lastella 7 Grande personalità in mezzo; dirige il gioco e dialoga benissimo con Trovò.

22' st Galasso 6.5 Ultimi 15 minuti al massimo dell’intensità.

Galla 7 Primo tempo instancabile. Sempre pronto a scattare sulla sinistra, bravo nel portare palla, nel dribbling e nel saltare l’uomo.

8' st Brescia 7.5 Spacca la partita. Dopo una manciata di minuti dal suo ingresso si fa subito notare con un suggerimento di tacco al limite per Di Miceli; poi segna il 3-1.

Fresia 7.5 Grande tecnica e personalità. Dà del tu al pallone. Quando prende palla e punta la porta nessuno lo può fermare, bravissimo nel dribbling e nella visione di gioco con cui serve i compagni (27’ st Spera sv)

Di Miceli 8 Svaria sulla trequarti con grinta e tecnica. Porta palla, sa quando andare al tiro e quando servire i compagni. Aspetta il momento giusto per provare e poi lo trova: il suo gol è una perla (33’ st Hassan Eid sv)

Buonagura 7 Inizia subito forte, pressa altissimo tra Cannalire e Conte. Nella ripresa invece di diminuire aumenta ancora il ritmo. Instancabile.

26' st Ravedoni 6.5 Sfreccia sulla destra ed entra subito nel vivo.

All. Cirone 7.5 La squadra c’è, con la testa e con l’atteggiamento. Dimostrano un ottimo calcio, non sono mai sazi e approcciano la gara nel modo più giusto.