Pulitanò è una furia: Torraco trova pane per i suoi denti

È una partita di calcio, ma sembra il Gran Premio di Montecarlo. Torraco per il Villarbasse e Pulitanò per il Rivoli sfrecciano sulla sinistra. Velocissimi, imprendibili. Non solo i più veloci ma anche i più pericolosi in una partita che può già dire tanto sulle sorti del campionato. Da una parte Preziuso, dall'altra Oppedisano, amici fuori ma in questo caso antagonisti in campo. Entrambe le squadre hanno subito solo una sconfitta in campionato, il Villarbasse con il Rosta e il Rivoli con il Bsr, adesso non vogliono più sbagliare. Al termine della gara il risultato è un 1-1 che non lascia contento il Rivoli. I rossoblù hanno creato moltissimo soprattutto nella ripresa, ma non sono riusciti a concretizzare le tante occasioni sia per merito della difesa del Villarbasse, sia per, in alcune occasioni, poca lucidità sotto porta.

Chi fermerà Torraco? I padroni di casa partono con un inedito 3-5-2, provato in un unico allenamento, per ovviare alla mancanza dei tanti giocatori (tra gli altri Camioli, Giannerini e Trevisani). In porta Villasco, poi Sarri, Marca e Cafà trio di difesa; in mezzo al campo Manzone e Sciscioli esterni, Rosso in regia e Gabriolotto e Vivolo mezzali. Attacco affidato alla coppia rodata Mucci-Torraco. Dall'altra parte il Rivoli schiera Di Bisceglie in porta; Doni, Crudu, Lerusce e Scinica linea difensiva; Davide e Francesco Oppedisano, Berruto e Cinquepalmi a centrocampo e Pulitanò e Baschirotto davanti. Perché arrivi il primo squillo bisogna aspettare solo un giro di lancette: dagli sviluppi di un angolo Pulitanò sfiora il vantaggio lampo. Sul ribaltamento di fronte parte l'altro motorino in campo, Torraco, che prende palla prima della metà campo, da solo si invola verso la porta e calcia. Bravissimo Di Bisceglie a respingere. L'avvio tiene col fiato sospeso, nessun tempo morto, solo azioni pericolose. Infatti per il Villarbasse va vicinissimo alla prodezza Mucci che, servito in area da Torraco, si gira e calcia verso la porta di sinistro, la sfera sfiora l'incrocio. Dall'altra parte bellissima azione manovrata del Rivoli: Pulitanò serve Davide Oppedisano che innesca Baschirotto: la palla finisce alta. Poi, alla metà del primo tempo, l'evento che cambia la gara. Torraco prende palla e si invola in porta, salta Marca e scarica in porta. Di Bisceglie ci arriva e la tocca con la punta dei guantoni ma non basta per alzare la palla sopra la traversa: è 1-0.

Assedio Rivoli. Il Rivoli non ci sta. Oppedisano si affida alla creatività di Francesco Oppedisano e alla velocità di Pulitanò ed è proprio lui che va vicinissimo al pareggio alla fine del primo tempo con una bella conclusione da destra che finisce fuori di poco. Il gol degli ospiti però arriva. Ad inizio ripresa Pulitanò sfreccia a sinistra e arrivato al fondo crossa in mezzo, la palla rimbalza su Marca che sfortunatamente spinge in rete. 1-1. Ristabilita la parità, entrambe le squadre cercano il vantaggio. Per il Villarbasse è ancora Torraco con una ripartenza delle sue. Bravissimo ancora Di Bisceglie che con un intervento di piede evita il passivo. Sandro Oppedisano fa le sue mosse. Entra Spada che si piazza davanti e cerca di far salire la squadra per liberare spazi, dentro D'Anna che effettivamente crea più di un grattacapo ai padroni di casa. Il Rivoli spinge e cerca disperatamente la rete, il Villarbasse si difende con le unghie e con i denti e cerca la ripartenza pungente. Rossoblù che ci provano molto anche da fuori area come con il gran tiro di Francesco Oppedisano che tira al volo dai 20 metri, ma la palla finisce sopra l'incrocio; poi ancora con Spada su cui Villasco blocca in due tempi. Dalla tribuna urlano alla porta stregata. Ci prova anche Davide Oppedisano, sempre da fuori, anche questa volta finisce alta. L'ultima, enorme, occasione è di D'Anna che a tu per tu con Villasco non trova l'impatto giusto con il pallone. Tekom fischia tre volte e il campo dice 1-1. Insoddisfatto il Rivoli che, viste le occasioni create nella ripresa e la costanza nella costruzione della manovra offensiva, avrebbe voluto i tre punti. Più sereno Preziuso che, visto il nuovo modulo e qualche assenza, si complimenta con i ragazzi.

Giuseppe Preziuso e Sandro Oppedisano, tecnici di Villarbasse e Rivoli

IL TABELLINO

VILLARBASSE-RIVOLI 1-1

RETI (1-0, 1-1): 24' Torraco (V), 3' st aut. Marca (V).

VILLARBASSE (3-5-2): Villasco 6.5, Vivolo 6.5, Cafà 7.5, Sarri 6.5 (20' st Schipani 6), Manzone 6.5, Marca 6.5, Gabriolotto 6.5, Rosso 7, Torraco 7.5, Mucci 6.5 (29' st Battaglia 6), Sciscioli 6.5 (12' st De Salve 6.5). A disp. Galeone, Ferrara, Casini, Serri. All. Preziuso. Dir. Collo.

RIVOLI (4-4-2): Di Bisceglie 7, Scinica 6.5, Doni 7, Berruto 7 (12' st Spada 7), Lerusce 6.5 (1' st Semioli 6.5), Crudu 6.5, Pulitanò 7.5, Oppedisano D. 7.5, Baschirotto 6.5 (1' st D'Anna 6.5), Oppedisano F. 7.5, Cinquepalmi 6.5 (1' st Cappello 6.5). A disp. Pichierri, Patalacci, Bilucaglia, Lanzarotta, Cardone. All. Oppedisano 7. Dir. Baschirotto - Lerusce.

AMMONITI: 1' st Doni (R).

ARBITRO: Tekom di Collegno 7 Sempre nel vivo dell'azione e mantiene il controllo della gara.

LE PAGELLE

VILLARBASSE

Il Villarbasse al completo con il Presidente Loris Cappelli

Villasco 6.5 Sempre pronto, qualche incertezza nel bloccare come sul tiro di Spada, ma si salva in due tempi. Sul gol non può nulla.

Vivolo 6.5 Cerca la spinta in avanti lanciando Manzone, poi aiuta tanto anche in chiusura sulle incursioni di Pulitanò.

Cafà 7.5 Preziosissimo anche in fase di spinta, sa portare palla infatti in più di un'occasione è lui ad innescare l'azione, Preziuso gli chiede solo più rapidità nello smistare e così fa. Bravo negli anticipi, soprattutto di testa.

Sarri 6.5 Deve lavorare molto soprattutto sulle incursioni di Pulitanò. Nel corso del primo tempo prende le misure.

20' st Schipani 6 Si sacrifica molto in un finale in cui il Rivoli parte all'assedio.

Manzone 6.5 Segue Mucci e non lo fa passare, bravo anche ad anticipare le imbucate di Torraco. Buona lettura del gioco.

Marca 6.5 Ha un gran senso della posizione con cui legge in anticipo le mosse del Rivoli. In occasione dell'autogol non ha colpe, viene colpito e sulla respinta la palla si infila in rete. Indossa la fascia di capitano in assenza di Trevisani e lo fa bene, con personalità.

Gabriolotto 6.5 Cresce con il passare dei minuti. È bravissimo ad attaccare lo spazio e ad inserirsi, trovando i giusti varchi sulla sinistra.

Rosso 7 Gara senza sbavature. Dà un grandissimo aiuto in fase di contenimento ma, con la palla tra i piedi, trova anche ad impostare e ad avviare l'azione.

Torraco 7.5 È sempre un motorino. Imprendibile, lo devono chiudere in due. Trova il gol che porta in vantaggio i suoi, poi va vicinissimo al raddoppio due volte, bravo Di Bisceglie ad evitare il pericolo. Non solo è pericolosissimo da solo con corsa e dribbling, ma serve bene i compagni mettendoli in ottima condizione.

Mucci 6.5 Dialoga bene con Torraco. La qualità c'è come dimostra la sua conclusione di sinistro, va anche vicino alla rete più di una volta. Preziuso gli chiede più esplosività in avanti, soprattutto in ripartenza.

29' st Battaglia 6 Aiuta anche in chiusura, entra nel momento più alto per il Rivoli.

Sciscioli 6.5 Sa portare bene palla, spinge e arriva in fondo mettendo in mezzo palloni pericolosi. Sono bravi Scinica e Lorusso a chiudere.

12' st De Salve 6.5 Partecipa alla manovra, si fa vedere, dialoga bene con i compagni di reparto.

All. Preziuso 7 Adatta il modulo all'organico, viste le assenze. La squadra gioca un ottimo primo tempo poi soffrono un po' nella ripresa. Sono però bravi a mantenere le posizioni, lavorare da squadra e organizzare bene la difesa. Sanno portare palla e costruire l'azione, ma sanno anche quando difendersi e puntare sulla ripartenza.

RIVOLI

Di Bisceglie 7 Si rende protagonista in due occasioni che salvano i suoi da Torraco. Prima in avvio dove respinge bene, poi nella ripresa dove con un grande intervento di piede evita il gol.

Scinica 6.5 Lavora tantissimo. Si abbassa molto per coprire su Torraco, ottime diagonali difensive.

Doni 7 Anticipa benissimo, ruba palla anche sulla metà campo e ha delle discese che lo portano fino alla linea di fondo dove cresca lo spazio per crossare.

Berruto 7 Smista bene in mezzo al campo lavorando sull'impostazione. Poi, se serve, compie ottimi interventi in fase di interdizione.

12' st Spada 7 Bravo in chiusura, ma si fa vedere anche in avanti dove arriva anche ad effettuare un tiro pericoloso su cui chiude in due tempi Villasco.

Lerusce 6.5 Va in aiuto a Scinica su Torraco, poi lavora bene con Crudu, lo assiste e lo raddoppia.

1' st Semioli 6.5 Buon ingresso, di sostanza. Interventi provvidenziali e capacità di gestire la palla.

Crudu 6.5 Leader del gruppo e della difesa, guida la retroguardia con tranquillità e senso della posizione.

Pulitanò 7.5 Il più esplosivo, fin da inizio gara. È il motorino instancabile del Rivoli a sinistra; riesce ad andare via palla al piede in mezzo a due o tre con un grande capacità nel dribbling. Sa usare il fisico, sa quando tirare e quando servire.

Oppedisano D. 7.5 Metronomo del centrocampo. Imposta l'azione o avvia le incursioni di Pulitanò con lanci precisi. Prova anche la conclusione con tiri dalla distanza che impensieriscono il Vilalrbasse.

Baschirotto 6.5 dialoga con Francesco Oppedisano e lavora al limite dell'area, anche se non riesce a rendersi pericoloso sotto porta il suo lavoro è prezioso.

1' st D'Anna 6.5 Ha tantissime occasioni ghiotte da distanza ravvicinata. Si muove bene, usa il fisico, porta palla fa salire la suqadra. Fa tutto bene, peccato solo non trovi il gol con un po' più di lucidità sotto porta.

Oppedisano F. 7.5 Partita in crescendo. Ha una grandissima visione di gioco con cui serve sapientemente gli esterni e li lancia verso la porta. Parte in avanti, poi scende a centrocampo. tecnico, veloce, preciso. Bravo palla al piede e nel dribbling.

Cinquepalmi 6.5 Cerca con insistenza di entrare a sinistra, bravo Cafà a contenerlo. Però non molla, dà tutto.

1' st Cappello 6.5 Partecipa attivamente alla manovra, si muove bene e dialoga con i compagni in fase offensiva.

All. Oppedisano 7 Hanno qualità, sanno cosa fare, come giocare. Bene in entrambe le fasi, organizzati dietro esplosivi davanti. Creano tantissimo ma riescono a finalizzare poco. Sotto porta hanno mancato l'ultimo passaggio.