Cristiano Ledda diamante granata, la favorita continua la corsa

Il Vanchiglia è inarrestabile. Unico stop con il Nichelino, poi fame di punti, di gol e di gioco. Le premesse per il big match ci sono tutte, uno scontro al vertice tra una tra le più favorite, il Vanchiglia, e chi invece era in testa alla classifica, il Carmagnola. Ma il Vanchiglia vuole la vittoria e inizia fin da subito ad un ritmo altissimo che inibisce il gioco del Carmagnola. Finisce 8-1. Cristiano Ledda dà spettacolo, De Luca è affamatissimo, Lapo Ledda inventa e Marchetti sfreccia a una velocità difficilmente rilevabile. Il Carmagnola prova a mettere una pezza, ma i granata vano ai cento all'ora.

Cristiano Ledda colpisce tre volte. Difesa a 4 per i padroni di casa con Cauteruccio in porta, casale e Laquintana terzini e Enrico e Gargallo centrali; in mezzo al campo Cristiano Ledda, Giacosa e Lapo Ledda; attacco affidato a marchetti e Kula a supporto di De Luca. Il Carmagnola schiera Di Palermo in portaa, Sassi, Albertino, Crivello, Lavigna linea diensiva; in mezzo Peiretti e Tassone interni e Borello a sinistra e Gerbino che svaria tra tre quarti e la destra. Davanti attacco pesante con Ribecco e Aiello. Il primo squillo del Vanchiglia è di Marchetti, protagonista dell'avvio di gara. Poi attacca ancora il Vanchiglia con un giro palla iniziato da de luca che serve di tacco cristiano Ledda che a sua volta apre per Giacosa: alta. Ci prova anche Kula che lanciato da De Luca si invola in porta, bravissimo Di Palermo in uscita. Poi ecco il vantaggio. Al 18' punizione dalla trequarti sulla palla va Ledda Lapo che non calcia ma serve Cristiano Ledda con uno schema perfetto e lui. da fuori non sbaglia. Il Carmagnola è spiazzato e non riesce a reagire e il Vanchiglia ne approfitta ancora. Al 25' Marchetti si infila in area da destra, è inarrestabile, la difesa del Carmagnola lo atterra involontariamente. Il direttore Valero indica il dischetto. Sulla palla va Cristiano Ledda che non sbaglia. nemmeno 5' dopo e l'azione di ripete identica. Sempre Marchetti in area, Sassi lo ferma in modo irregolare, rigore e Cristiano Ledda realizza il 3-0.

Strapotere De Luca. Prima della fine della prima frazione il Vanchiglia trova anche il 4-0 con Giacosa che tira dal limite sotto la traversa. Di Palermo intuisce e la sfiora con la punta dei guantoni ma non basta a evitare la rete. Nella ripresa il Carmagnola cambia qualcosa e con l'ingresso di Costantino passa alla difesa a tre. Ma il Vanchiglia è incontenibile e dopo appena un minuto dall'inizio del secondo tempo, Lapo Ledda entra in area da sinistra e mette in mezzo l'assist perfetto per De luca che deve solo spingere in rete. Ancora Vanchiglia, questa volta Marchetti fa tutto da solo. Riparte da solo verso la porta, Di Palermo esce ma si scontra con ALbertino, ne approfitta Marchetti che a porta vuota appoggia al fondo. 6-0. Il Carmagnola squilla e Ribecco si fa vedere andando al tiro, bravo Cauteruccio a non farsi trovare impreparato. Dall'altra parte errore di Prone in uscita che rilancia sui piedi di uno scatenato Luciani, il subentrato sfonda la sinistra e serve De Luca che si sposta e mette in mezzo per Dagnese, esce bene Di Palermo ma la palla resta lì, De Luca si avventa sulla sfera e spinge verso la porta Prone salva sulla linea. Ancora il Vanchiglia in attacco che guadagna un altro rigore per un intervento di Prone, sulla palla De Luca che non sbaglia e firma il 7-0. e ancora De Luca si ripete e sigla la sua personale doppietta al 26' quando dalla sinistra, defilatissimo, riesce a mettere in porta un destro a giro sul secondo palo. Nel finale il Carmagnola trova il gol con il subentrato Aabdaoui che servito da Gerbino tira da fuori a scavalcare Cauteruccio. Un passivo ampio per il Carmagnola che, sorpeso dall'avvio del Vanchiglia, non è riuscito a mettere il campo il suo solito gioco. Adesso la classifica le vede appaiate.

IL TABELLINO

VANCHIGLIA-CARMAGNOLA 8-1

RETI (8-0, 8-1): 18' Ledda C. (V), 25' rig. Ledda C. (V), 29' rig. Ledda C. (V), 32' Giacosa (V), 1' st De Luca (V), 2' st Marchetti (V), 13' st rig. De Luca (V), 26' st De Luca (V), 31' st Aabdaoui (C).

VANCHIGLIA (4-3-3): Cauteruccio 6.5, Casale Alloa 7 (12' st Biancofiore 7), Laquintana 7 (7' st Crivet 7), Ledda C. 9, Gargallo 7 (10' st Paradiso 7), Enrico 7, Marchetti 8.5 (4' st Dagnese 7.5), Giacosa 7.5 (7' st Spoiala 7), De Luca 8, Ledda L. 7.5 (10' st Luciani), Kula 7.5 (4' st Tripodi). A disp. Le Voci. All. De Gregorio. Dir. Ledda - Barberio.

CARMAGNOLA (4-4-2): Di Palermo 6 (13' st Bora), Lavigna 6 (7' st Prone), Crivello 6, Albertino 6, Peiretti 6, Tassone 6 (12' st Romeo), Ribecco 6 (8' st Aabdaoui 6.5), Sassi 6 (1' st Costantino), Aiello 6 (12' st Dal Seno), Gerbino 6.5, Borello 6 (7' st Coraglia). A disp. Pomohaci, Prino. All. Lotti 6.

ARBITRO: Valero di Torino 7

LE PAGELLE

VANCHIGLIA

Cauteruccio 7 Coraggioso in uscita. bravo a rimanere sempre in partita, infatti compie un intervento importantissimo su uno spunto di Ribecco evitando la rete.

Casale Alloa 7 Appoggia Enrico nel contenere Ribecco, poi spinge e dialoga con Marchetti in fascia.

12' st Biancofiore 7 Ingresso assolutamente positivo, si inserisce subito nella manovra e partecipa alla spinta.

Laquintana 7 Gran primo tempo, soprattutto in spinta dove serve Kula e lo appoggia nelle incursioni da sinistra.

7' st Crivet 7 Rischia pochissimo, anzi prova la spinta.

Ledda C. 9 Cosa chiedere di più a un giocatore? Un gol da schema perfetto, due rigori tirati con freddezza. Ma in mezzo al campo è lui la luce. Imposta con visione di gioco, sa portare palla, bravissimo nel dribbling e inserimenti da manuale. In fase di interdizione è preziosissimo.

Gargallo 7 Esce spesso e volentieri palla la piede e lavora da play basso fino a dirigere la manovra sulla trequarti.

10' st Paradiso 7 Personalità e sicurezza, non rischia niente.

Enrico 7 Ottima coppia con Gargallo, copre bene, non lascia spazi e non si fa saltare.

Marchetti 8.5 Sulla destra è scatenato. Una vera spina nel fianco per la difesa ospite, i primi due rigori se li procura lui con sapienza. Sa accentrarsi ma soprattutto servire. Una pedina fondamentale per una squadra che attacca molto e fa girare palla.

4' st Dagnese 7.5 Ingresso giusto, subito in partita. Perde pochissimi palloni e si fa vedere davanti.

Giacosa 7.5 Dalle sue parti non passa un pallone. Bravissimo a interrompere il gioco avversario quando partono in contropiede e sventa ogni possibile pericolo.

7' st Spoiala 7 Porta freschezza e sostanza in campo. Buon ingresso e buoni piedi.

De Luca 8 Attaccante vero. Usa il fisico, fa salire la squadra, fa sponda e vede la porta con un istinto invidiabile. Pressa, aspetta il corridoio giusto e colpisce.

Ledda L. 7.5 Grande visione di gioco e tecnica notevole con la quale prevede la mossa migliore e lancia i compagni. ha anche una grandissima capacità di inserimento con cui si infila in area senza problemi.

10' st Luciani 7 Parte subito in quinta, scatta sulla sinistra, bravissimo a triangolare.

Kula 7.5 Esplosività da vendere, svaria a destra e spinge tantissimo. Bravo a vedere gli inserimenti dei compagni e a servire.

4' st Tripodi 7 meno esplosivo di Kula, ma molto attento in impostazione. Serve benissimo De luca sulle ripartenze. parte largo poi si accentra, spinge a destra e fa girare palla al limite dell'area.

All. De Gregorio 7 La squadra funziona. La tecnica e la qualità individuale è messa al servizio del gruppo. Ci sono le idee, gli schemi che funzionano e la collaborazione. Salvo lo stop con il Nichelino, il Vanchiglia prosegue la corsa come una delle favorite in assoluto.

CARMAGNOLA

Di Palermo 6 È coraggiosissimo nell'uscire, qualità che lo fa rischiare in alcune occasioni, ma lo premia anche. Salva la porta in più occasioni e sul gol di Giacosa e sul secondo rigore di Cristiano Ledda c'è e la tocca ma non riesce a respingere.

13' st Bora 6 Attento. Subisce un gol su cui francamente può ben poco.

Lavigna 6 Copre su Kula che è velocissimo, cerca di non farlo passare con diagonali difensive.

7' st Prone 6 Chiude come può l'arrembante attacco granata.

Crivello 6 È l'ultimo a mollare. Negli ultimi minuti va a recuperare su Tripodi. Chiude, sgomita, si sacrifica.

Albertino 6 Capitano. Inizia a 4 poi fa il centrale nella difesa a tre. Cerca di contenere i granata e si concentra principalmente su De Luca per non fargli trovare lo spazio.

Peiretti 6 Filtro del centrocampo, aiuta Crivello e Albertino e cerca di interrompere il gioco avversario.

Tassone 6 In coppia con Peiretti, dà tutto in mezzo. Difficile evitare che Cristiano Ledda vada via.

12' st Romeo 6 Entra in una situazione non facile ma cerca di entrare subito in partita aiutando in chiusura e in contenimento. Si fa vedere anche in avanti con un bello squillo che crea l'occasione più pericolosa per i suoi fino a quel momento.

Ribecco 6 Sicuramente ha voglia di trascinare il gruppo infatti pressa, fa a sportellate e cerca di liberare gli spazi per permettere ad Aiello di inserirsi.

8' st Aabdaoui 6.5 Trova il gol della bandiera con tenacia. Entra, si piazza al limite dell'area e spinge finché non riesce a pungere.

Sassi 6 Cerca di contenere Marchetti ma è difficilissimo, infatti lo atterra involontariamente per evitare che si involi in porta. È comunque sempre presente, cerca di raddoppiare e di coprire in tutte le zone che può.

1' st Costantino 6 Appoggia in copertura, cerca partecipare alle ripartenze se in condizione.

Aiello 6 Prova ad approfittare degli spazi lasciati da Ribecco per entrare in area e andare in rete. partecipa alle ripartenze e innesca il compagno di reparto.

12' st Dal Seno 6 Ci prova per tutta la ripresa. Chiude quel che può e accorre in aiuto dietro.

Gerbino 6.5 È il più propositivo dei suoi. Bei piedi e grande tecnica che si intravede dalle sue giocate. Pensa velocemente e in modo intelligente. Serve anche l'assist.

Borello 6 lavora sulla fascia e cerca i corridoi giusti per involarsi in area.

7' st Coraglia 6 Cerca di contenere e aiutare come può.

All. Lotti 6 Primo stop per il Carmagnola che viaggiava in testa a vele spiegate. Sicuramente l'avvio impetuoso del Vanchiglia non ha permesso loro di mettere il campo il loro solito gioco. Cercheranno subito il riscatto con il Moderna.