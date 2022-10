Dalipaj sontuoso, Mantica bussa due volte

Il Cit Turin trova la seconda vittoria in stagione, e lo fa in maniera netta. 8 gol, tutti quanti su azione, fino all'ultimo minuto. Brilla il centravanti Dalipaj, che forte della sua fisicità domina in avanti e mette a segno un bel poker. Buone idee di gioco in verticale ed esterni che corrono forte. Per il Valdocco poche opportunità ed errori di troppo in difesa e in costruzione.

Approccio offensivo. I rossoverdi conducono la gara in avanti sin dall'inizio; al 3' Falzone arriva sul fondo e mette al centro da destra, Dalipaj colpisce di destro al volo, di poco al lato. All'11' Mantica si ritrova la palla tra i piedi con portiere fuori dai pali e prova a concludere; si immola Balbo che mette in corner. Ci riprova Dalipaj al 13' con un gran destro a giro da fuori, Li Pira neutralizza e fa terminare il pallone sul fondo: sullo sviluppo del calcio d'angolo arriva il capitano Testa ai limiti dell'area che calcia e mette a segno la prima rete. 1-0. Poco dopo, al 16', arriva il raddoppio: Dalipaj si ritrova da solo davanti al portiere e non sbaglia. Solamente un minuto dopo il terzo gol firmato da Mantica, che in seguito a un paio di brillanti dribbling sulla destra calcia basso e la mette all'angolino. Il Valdocco tenta la reazione, si affaccia in avanti al 17' e va vicinissimo alla rete del 3-1 con Ojo, che solo davanti al portiere fa terminare la palla di poco fuori. Al 23' Dolgetta, che domina la fascia sinistra, giunge in zona porta e scarica il mancino rasoterra: 4-0. Sempre l'esterno, al 25' colpisce al volo una palla in arrivo da destra: traversa piena. Verso la fine del primo tempo due grandi interventi del portiere La Pira, il primo su un altro sinistro di Dolgetta al 32' e il secondo su Mantica lanciato a rete in solitaria al 35'. Si va a riposo sul 4-0.

La coppia che scoppia. 3 sostituzioni nelle fila del Valdocco all'inizio della ripresa: fuori le due punte Gad e Oyo assieme al centrale Ben Amor, dentro Karya, Ferro e Neri. Per il Cit solo cambio in porta: Terrosi al posto di Alfieri. I due centravanti della squadra di casa iniziano a farla da padroni: al 1' palla geniale di Mantica a pescare Dalipaj davanti alla porta; sinistro a lato. Prova a farsi avanti il Valdocco, che riesce a procurarsi due calci d'angolo e tenta un'altra conclusione al 4' con il subentrato Karya, palla di poco a lato. Al 9' torna in avanti il Cit sempre con l'11 Dalipaj si ritrova in area, e saggiamente serve Mantica che realizza il gol del 5-0 a porta sguarnita. Scatenato, Dalipaj al 14' mette a segno il 6-0 con un gran sinistro a giro da fuori area, e si ripete al 21' con un destro rasoterra nell'angolino basso a firmare il 7-0. Al 24' gran punizione del subentrato Pivetti, a cui solo la traversa nega la gioia del gol. L'incontro si conclude al 37' con il quarto gol del numero 11, che si fa trovare sulla ribattuta del tiro di Mantica respinto dal portiere.

«Il nostro è un gruppo formato da poco, i ragazzi non si conoscono tanto e hanno diverse difficoltà. Il girone d'andata sarà sostanzialmente una prova, in quello di ritorno cercheremo di iniziare a migliorare e di ridurre il gap con le altre squadre» Così ha parlato il giovane tecnico del Valdocco Alexandru Grigoras, dopo la sconfitta dei suoi che purtroppo è stata molto netta. I ragazzi in maglia viola hanno tuttavia mostrato qualche segnale positivo, e lavorando dal punto di vista tecnico arriveranno sicuramente a ottenere risultati. Prossimo impegno tra due settimane sul campo della Virtus Cenisia.

Il Cit Turin vince e convince, raggiungendo così la quota 6 punti. Prossimo match domenica prossima in casa del Real Orione.

IL TABELLINO

Cit Turin-A.Valdocco 8-0

RETI: 14' Testa (C), 16' Dalipaj (C), 17' Mantica (C), 23' Dolgetta (C), 9' st Mantica (C), 14' st Dalipaj (C), 21' st Dalipaj (C), 37' st Dalipaj (C).

CIT TURIN (4-4-2): Alfieri 6 (1' st Terrosi 6), Garello 6.5 (18' st Bruno 6.5), Valezano 6.5 (18' st Carvalho 6.5), Laghetti 6.5, Vicquery 6.5, Testa 7 (11' st Berete 6.5), Falzone 7 (5' st Sirbu 6.5), Dolgetta 7.5 (18' st Pivetti 6.5), Perrini 6.5 (7' st Berio 6.5), Dalipaj 8, Mantica 7.5. All. Fioravanti. Dir. Terrosi.

A.VALDOCCO (4-4-2): Li Pira Anas 6.5, Di Girolamo 6, Maranesi 6, Ben Amor 6 (1' st Neri Victor 6), Paggi 6, Balbo 6 (11' st Marcantonio 6), Grigoras 6 (31' st Laganà), Gad 6 (1' st Karya 6), Oyo Godstime 6 (1' st Ferro 6), Sadraoui 6 (28' st Fatihi), Hammedi 6. All. Grigoras. Dir. Di Girolamo - Paggi.

ARBITRO: Anna Leone di Torino 6.5.

LE PAGELLE

CIT TURIN:

Alfieri 6 Bravo a rimanere concentrato e spronare i suoi da dietro.

1'st Terrosi 6 Non interviene quasi mai.

Garello 6.5 Copre bene sulla destra. (18' st Bruno 6.5)

Valezano 6.5 Dà sicurezza sulla sinistra e ogni tanto sale.

18'st Carvalho 6.5

Laghetti 6.5 Non sbaglia mai dà sicurezza.

Vicqueray 6.5 Guida abilmente la difesa.

Testa 7 Gran gol da fuori area. Trascina la squadra da capitano.

11'st Berete 6.5 Sostituisce bene il capitano, non sbaglia.

Falzone 7 Fa molto male sulla destra, mette ottimi palloni in area.

5'st Sirbu 6.5 Dà continuità alla spinta sulla destra.

Dolgetta 7.5 Inarrestabile sulla sinistra, va in gol e prende una traversa col suo mancino letale.

18'st Pivetti 6.5

Perrini 6.5 Interno affidabile, mette ordine a centrocampo.

7'st Berio 6.5 Mette diversi palloni insidiosi verso l'area avversaria.

Dalipaj 8 Domina nell'area avversaria, i compagni lo cercano sempre. 4 reti, 1 assist e man of the match.

Mantica 7.5 Rapido, tecnico. Semina il panico nella difesa avversaria, dribbla in maniera ubriacante e porta a casa una doppietta.

All. Fioravanti 6.5 La squadra gira bene e gioca con intensità. Cambi giusti e ben integrati coi titolari.

VALDOCCO

Li Pira 6.5 Non ne può niente su gran parte dei gol subiti. Effettua diversi interventi notevoli.

Di Girolamo 6 Prova a contenere Dolgetta.

Maranesi 6 Un po' in difficoltà.

Ben Amor 6 Talvolta perde il controllo della situazione.

1' st Neri 6 Compie alcuni buoni interventi.

Paggi 6 Qualche errore in copertura, ma compie anche buoni interventi.

Balbo 6 Prova a salire, deve sacrificarsi un po'.

11' st Marcantonio 6 Rincorre sulla destra, fa un po' fatica.

Grigoras 6 A centrocampo non è facile stare dietro agli avversari.

31' st Laganà sv

Gad 6 Tenta di tenere alta la squadra, conquista qualche pallone.

1' st Ferro 6 Non riesce a incidere.

1' st Karya 6 Si prende sulle spalle l'attacco e tenta una conclusione nel secondo tempo.

Ojo 6 Guarda sempre avanti, ha sui piedi l'occasione migliore dei suoi ma non trova la porta.

Sadraoui 6 Capitano, prova a buttare la palla su e fare da tramite tra difesa e attacco.

28' st Fatihi sv

Hammedi 6 Ogni tanto si affaccia in avanti e prova a servire i centravanti.

All. Grigoras 6 Poco può sulle lacune tecniche della squadra. Ci mette motivazione e sta dietro ai suoi.