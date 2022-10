Doppietta di Quartarone, Aloisi e Spadaro illuminano i gialloblù nella loro marcia entusiasmante

Il Turricola domina per possesso palla e per tiri in porta, ma stenta a concludere: due volte in vantaggio, due volte raggiunta e solo nell'ultimo quarto d'ora riesce a chiudere la gara per merito di due assist vincenti del nuovo entrato Luppino per Quartarone e per Spadaro (gran gol in acrobazia). I padroni di casa prendono subito le redini della gara in mano, senza lasciare mai l'iniziativa al Montegrosso che si limita a giocate di rimessa andando in gol per due svarioni difensivi. Spadaro sul piedistallo chiude, recupera e distribuisce gioco dalla sua metà campo davanti alla difesa. Quartarone e Aloisi lo assecondano e per gli avversari non ci sarà scampo. Terza vittoria consecutiva dopo lo scivolone di esordio contro il Mezzaluna.

Troppa fretta Presi dalla foga di chiudere subito la gara, i ragazzi di Ghiotto si portano avanti a testa bassa lasciando poco posto alla calma ed alla razionalità. Per almeno venti minuti il gioco ristagna nella tre quarti astigiana ma la difesa organizzata e determinata fa diga davanti all'area senza che gli alessandrini riescano a penetrarla. Bisogna aspettare il 18' per vedere il primo tiro, indirizzato verso la porta, in rovesciata di Patrucco, che sfiora l'incrocio e si perde sul fondo. Dopo due minuti Quartarone e Aloisi non riescono a chiudere una bell'azione sulla fascia destra di Radi Zidane che mette a centro area un delizioso pallone. Su disimpegno difensivo sulla fascia Merlo controlla un difficile pallone che mette dentro per il liberissimo Patrucco che di piatto destro lo alza troppo oltre la traversa. Finalmente al 27' i padroni di casa sbloccano il risultato dopo un'azione insistita in area astigiana che Quartarone conclude con fatica, ponendo il pallone nel sacco.

Fuochi pirotecnici L'inizio della ripresa non è positivo per i padroni di casa che al 3' subiscono un rigore per un fallo di Radi su Delfino, che Bellicoso trasforma: botta centrale, il portiere non intercetta di piede e palla in fondo al sacco per il momentaneo pari. Reagiscono i padroni di casa con Quartarone che scoordinato non riesce, dopo pochi minuti, a deviare in porta il bel servizio di Radi dalla fascia destra. Al 9' Ansaldi serve Aloisi in area, che resiste alla carica di un difensore e in girata di destro infila l'angolino prossimo a Rossanino. Quartarone, al 15' potrebbe chiudere la gara ma la sua deviazione di testa sotto porta finisce a alto di poco. Solo due minuti e una leggerezza difensiva di Fabris favorisce il pari del Montegrosso: rinvio corto dell'estremo difensore e palla che finisce centralmente sul piede destro di Saime, il quale senza pensarci due volte spedisce la sfera con una botta centrale in porta Fabris non arriva a intercettare di piede e così la frittata è fatta, 2-2. Tutto da rifare " povero Turricola! Che con caparbietà cerca la vittoria conscio che è alla sua portata. infatti al 21' una grande galoppata di Luppino sulla fascia viene da questi conclusa con un cross a centro area che Quartarone con un elementare tap-in mette nel sacco. Trascorrono solo tre minuti e finalmente il Turricola chiude il match con il quarto gol: ancora una sgroppata di Luppino sulla fascia destra e passaggio all'indietro sul limite dell'area dove un eclettico Spadaro con una gran sforbiciata mette nella porta di un incolpevole Rossanino. Pago ormai del risultato Ghiotto continua la girandola delle sostituzioni, come del resto anche Zarrilli fa, ma ormai," Alea iacta est", il dado è tratto.

IL TABELLINO

TURRICOLA T.-MONTEGROSSO AC. 4-2

RETI (3-0, 3-1, 4-1, 4-2): 26' Quartarone (T), 40' Aloisi (T), 2' st Quartarone (T), 3' st rig. Bellicoso (M), 9' st Spadaro (T), 17' st Saime (M).

TURRICOLA T. (4-2-3-1): Fabris 6 (35' st Rotondo sv), Ricardi 6.5, Radi 6.5 (10' st Bincoletto 6), Spadaro 7.5, Merlo 6.5, Ocone 7 (30' st Pulitanò sv), Quartarone 7.5 (35' st Maffezzoni sv), Coppo Dante 6.5 (25' st Imarisio sv), Aloisi 7, Patrucco 6.5 (35' st Iacobellis sv), Ansaldi 6.5 (10' st Luppino 7). A disp. Cavriani. All. Ghiotto 7.

MONTEGROSSO AC. (4-3-3): Rossanino 6, Di Maggio 6.5, Cantamessa F. 6 (19' st Meta 6), Bellicoso 6 (33' st Bologna sv), Caldara 6, Sabia 6 (16' st Belletti 6), Saime 6.5, Pavia 6 (25' st Casalone sv), Becuti 6, Cantamessa 6 (27' st Capra sv), Delfino 6.5. A disp. Moudia. All. Zarrilli 6.

LE PAGELLE

TURRICOLA

Fabris 6 Chiamato poche volte in causa risponde sempre con sicurezza tra i pali, tranne in occasione del secondo gol avversario.

35' st Rotondo sv

Radi 6.5 Gran lavoratore sulla fascia destra, ma sa anche bravo nel saltare l'uomo e andare al cross. Peccato per il fallo da rigore.

10' st Bincoletto 6 Si limita a compiti difensivi.

Ricardi 6.5 Prestazione senza sbavature sia in fase di possesso che in quella difensiva e contrasto.

Spadaro 7.5 Vero fulcro della squadra intorno al quale tutto gira intercetta e apre il gioco per i compagni in fascia ed in attacco. Gol strepitoso.

Merlo 6.5 Raddoppi di marcatura e fase aerea ineccepibile, nonché anticipi e contrasti sempre efficaci.

Ocone 7 Esterno basso sulla fascia sinistra non lascia spazi agli incursori di turno.

30'st Pulitanò sv

Quartarone 7.5 Doppietta salvifica e tanta generosità, in alcune occasioni meglio essere più riflessivi.

35' st Maffezzoni sv

Coppo 6.5 Tanta quantità ma anche qualità, rifornisce gli avanti con rifornimenti costanti.

27' st Imarisio sv

Aloisi 7 Piccoletto sulla fascia sinistra, ma quanta grinta nel gol del raddoppio.

Patrucco 6.5 Prestazione maiuscola ma gli manca il gol per mera sfortuna. pregevole la sforbiciata che manca di poco il bersaglio.

35' st Iacobellis sv

Ansaldi 6.5 non fa mancare la sua spinta sulla fascia sinistra nel primo tempo.

10' st Luppino 7 Azzeccatissima la sua entrata due incursioni sulla fascia destra per due assists per due gol vincenti.

All. Ghiotto 7 Squadra impostata in modo efficace che sa giocare e potrebbe farlo anche meglio se conservasse un po' di freddezza.

MONTEGROSSO

Rossanino 6 Nessuna responsabilità su tre gol , ma una sola incertezza sulla rete di Aloisi.

Di Maggio 6.5 Tanta fatica sulla fascia destra per contenere le incursioni di Aloisi.

Cantamessa F. 6 Non molla mai sempre con sicurezza nei contrasti. In qualche occasione perde il controllo.

19' st Meta 6 Sulla scia del compagno nel contenimento difensivo.

Bellicoso 6 Disputa una buona partita in fase di non possesso, a inizio ripresa si incarica di battere il rigore che trasforma.

33' st Bologna sv

Caldara 6 Centrale difensivo abbastanza sicuro sui contrasti a terra non altrettanto sui duelli aerei.

Saime 6.5 Come un fdalco si avventa sul pallone regalatogli da Fabris e lo punisce dai trenta metri.

Pavia 6 Davanti alla difesa prova a interdire e e far partire l'azione non sempre vi riesce.

25' st Casalone sv

Becuti 6 In una sola occasione, nel primo tempo riesce a indirizzare un pallone nella porta avversaria.

Cantamessa U. 6 Di sostegno dietro le punte dà quel che può. A volte si disunisce nel controllo della palla.

27' st Capra sv

Delfino 6.5 Tanta determinazione e voglia di fare a centro campo nella zona sinistra, non trova valido aiuto.

Sabia 6 Non riesce a trovare la collocazione giusta. in alcune occasioni dà l'impressione di girare a vuoto.

16' st Belletti 6 Compiti di supporto difensivo.

All. Zarrilli 6 Squadra di carattere ma sulla quale c'è ancora tanto da lavorare.

L'INTERVISTA

Mister Ghiotto a fine gara così commenta la gara dei suoi ragazzi: «Non posso che essere soddisfatto di come sia andata la partita e del risultato, ma dobbiamo ancora lavorare tanto sul piano strategico-psicologico. Abbiamo troppo fretta in certe circostanze, mentre invece consapevoli delle nostre qualità dovremmo ragionare di più in fase di rifinitura».