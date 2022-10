Meduri rompe con forza, Vaschetto aggiusta con precisione e il big match termina in pareggio

Tutte le partite sono speciali ma alcune, si sa, sono più speciali di altre! Basti pensare al Derby d'Italia tra Juventus e Inter, al famoso Der Klassiker tra Bayern Monaco o all'ancor più famoso Classico tra Real Madrid e Barcellona. Ecco...la sfida tra la Druentina allenata da Vito Ciringione e il Caselle del tecnico Paolo Comità può considerarsi, con le dovute proporzioni, un po' El Classico dei provinciali e infatti, come ogni anno, lo spettacolo non manca. Il punteggio finale indica 1-1, un risultato modesto se considerati i settanta minuti di fuoco a cui abbiamo assistito ma, chi ha assistito alla gara, sa che questa non è solo una semplice partita: è una vera e propria battaglia, nessuno vuole fare brutta figura e infatti lo spettacolo non è mancato, anzi!

Fischio d'inizio del direttore di gara e il ritmo sale subito a livelli estremi con le squadre subito pronte a contendersi il possesso del pallone a centrocampo. In queste prime battute ad avere meglio sembrano essere i biancorossi che attaccano con maggior insistenza partendo dalle fasce. La risposta del Caselle però non tarda ad arrivare e le prime fasi di gara trascorrono tra un contrasto vinto e un tentativo di ripartenza per parte. La Druentina prova a farsi avanti grazie alla velocità di Mattia Duchini che, come un fulmine, si avvicina in piò occasioni all'area di rigore avversaria venendo però murato dagli ottimi interventi combinati di Emanuele Lorusso e Giacomo Padovani. Anche i rossoneri provano ad avanzare e lo fanno grazie all'inventiva di Mattia Volpato che, dopo una manciata di minuti, lancia in avanti Samuel La Marca che serve Mattia Meduri, fermato però con prontezza da un ottimo contrasto di Emanuele D'Herin che, dopo aver recuperato palla, scatta in avanti superato un uomo dopo l'altro. Siamo al 17' e c'è un'altra occasione per gli ex Valdruento con Simone Vaschetto che, dopo aver saltato il difensore, prova a calciare dal limite dell'area venendo però disturbato in extremis dall'intervento del difensore Simone Crapanzano. Altra occasione per la squadra di casa sempre con Mattia Duchini che al 25' calcia in porta ma non riesce a dare potenza rendendo facile la parata del portiere Tomasz Busz. Cambio di fronte ed è di nuovo il Caselle ad attaccare arrivando vicino all'area e conquistando un calcio d'angolo. Mischia in area: tutti saltano ma più in alto di tutti salta il portiere della Druentina Gabriele La Rosa che mette il pugno e allontana il pallone.

Ultimi minuti e le squadre continuano ad attaccare senza tuttavia mai riuscire a raggiungere lo specchio della porta, in questi primi trentacinque minuti tutti i reparti delle rispettive squadre hanno svolto il loro lavoro alla perfezione senza mai calare d'intensità e precisione. A far rifiatare i ragazzi ci pensa però l'arbitro che, con precisione svizzera, manda tutti negli spogliatoi per una pausa.

Nella ripresa la situazione si ripresenta pressoché identica e i primi minuti trascorrono in modo pressoché identico a quanto accaduto nella prima frazione di gioco: tanto gioco in mezzo al campo, con Diego Rigatuso per la Druentina e il solito Mattia Volpato (del Caselle) che dettano i ritmi e i tempi di gioco, e tanti tentativi di offensiva che però non arrivano mai a conclusione. Servono degli episodi per sbloccare un match che sembra ormai bloccato in una fase di stallo e il primo di questi episodi arriva al 14' della ripresa a seguito di una palla persa dai biancorossi che permettono al caselle di avanzare: Mattia Meduri si ritrova davanti alla porta e lascia partire il tiro che, apparentemente deviato da un contatto con uno dei difensori, cambia la sua traiettoria vanificando il tentativo di parata del portiere Gabriele La Rosa, che sembrava aver intuito la traiettoria del pallone e si stava tuffando per parare! Vantaggio per il Caselle dunque che, dopo cinquanta minuti sblocca la partita.

Un solo gol di scarto in partite come questa non basta e infatti la squadra ospite cerca ancora di attaccare ma qui arriva il secondo episodio chiave della gara: dopo poco più di un minuto dalla rete Giacomo Padovani viene ammonito per la seconda volta venendo di conseguenza espulso e costretto a lasciare il campo. Il vantaggio numerico sembra dare fiducia ai biancorossi che ora riescono ad attaccare con sempre più continuità riuscendo infine a trovare il gol al 19' grazie ad un bellissimo tiro fatto partire da un super Simone Vaschetto, autore di un'ottima gara. Gli animi a questo punto si scaldano ancora di più e le due squadre si lanciano all'attacco in modo forsennato provando in tutti i modi a segnare. Il tempo trascorre però inesorabile e senza che nessuna delle due formazioni riesca a trovare la via della rete.

Triplice fischio del direttore di gara che sancisce la fine di questa emozionante ed avvincente sfida. Gli animi sono caldi, tutti volevano vincere ma, vista la qualità della contesa il pareggio appare il risultato più giusto come sottolineano anche gli stessi tecnici Ciringione e Comità nel post gara. Lo spettacolo offerto è stato tanto e bellissimo ed è proprio il caso di dirlo: l'atmosfera respirata nel corso di tutti e settanta minuti è stata davvero simile a quella di un grande Clàsico e noi non potremmo esserne più contenti.

IL TABELLINO

DRUENTINA-CASELLE 1-1

RETI (0-1, 1-1): 14' st Meduri (C), 19' st Vaschetto S. (D).

DRUENTINA (4-3-3): La Rosa 7, D'Herin 7 (3' st Capasa 7), Gibin 7, Vaschetto M. 7, Palamarciuc 8, Giarrizzo 7, Ghiraldi 7 (35' st Tonanni 6.5), Rigatuso 7.5, Lisneanu 7, Vaschetto S. 8, Duchini 7.5 (29' st Montanara 6.5). A disp. Mamouni Simone, Guercio, Cancel. All. Ciringione 7.5. Dir. Gallina - Duchini.

CASELLE (4-3-3): Busz 7, Basso 7 (4' st Esposito 7), Crapanzano 7, Lorusso 8, Padovani 7, Volpato 7.5, Salzano 7 (1' st Mana 6.5), Lo Re Giovanni 7.5, Garani 7, La Marca 7 (37' st Chirieleison 6.5), Meduri 8 (16' st Petruolo 6.5). A disp. De Vito G., Andreotti, Mangeruga, Vinci. All. Comità 7.5. Dir. Benetti - Andreotti.

ARBITRO: Edoardo Maiullari di Collegno 7.5.



AMMONITI: 18' Padovani (C), 22' Gibin (D), 30' Lisneanu (D), 26' st Mana (C)

ESPULSI: 15' st Padovani (C). (4-3-3)

LE PAGELLE

DRUENTINA

La Rosa 7 Viene disturbato poche volte dagli avversari ma, quando viene chiamato in causa risponde sempre presente, all'occorrenza mette una mano o un pugno per respingere il pallone.

D'Herin 7 Da bravo terzino corre per diversi chilometri lungo tutta la fascia per proiettare e lanciare i suoi in fase offensiva, allo stesso tempo riesce spesso rientrare per dare una mano alla difesa.

3' st Capasa 7 Entra portando forza ed esplosività innescando spesso la ripartenza dei suoi grazie a rilanci precisi e perfettamente calibrati.

Gibin 7 Molto abile a muoversi sulla fascia sinistra, riesce spesso e volentieri a tenere a bada gli avversari che provano a superarlo sfruttando poi la sua velocità per ripartire.

Vaschetto M. 7 Dotato di grande visione del campo e del gioco, con lui alla regia i palloni smistati sono troppi per essere contati, all'occorrenza si incarica anche di avanzare da solo palla al piede.

Palamarciuc 8 Disputa una buona gara compiendo un grande lavoro in fase difensiva, impeccabile quando si tratta di marcare l'uomo, privo di sbavature il lavoro svolto in fase di recupero del pallone.



Giarrizzo 7 Anticipa benissimo gli avversari rivelandosi granitico in fase di copertura nonostante la caratura dei rivali, il giusto mix tra qualità e intensità, che dire...ben fatto!

Ghiraldi 7 Combatte come un vero gladiatore a centrocampo senza mai risparmiarsi, recupera, inventa e lancia ottimamente in avanti i compagni con grinta e forza, senza mai mollare un colpo, ottima gara.



35' st Tonanni sv

Rigatuso 7.5 Come un treno in corsa viaggia a tutta velocità in direzione della porta muovendosi con maestria, anche in mezzo a tre o quattro giocatori per poi provare la conclusione in porta, suo il gol che vale il pareggio.



Lisneanu 7 Crea tantissime occasioni dimostrando un'ottima intesa con i compagni e riuscendo spesso a insediarsi pericolosamente tra gli spazi muovendosi rapidamente palla al piede.

Vaschetto S. 8 Meno appariscente rispetto ai suoi compagni ma capace comunque di dire la sua in area dove punta sempre l'uomo riuscendo, spesso, a superarlo per poi servire palla.



Duchini 7.5 Scattante come un fulmine, un vero concentrato di velocità ed esplosività, qualità che sfrutta al meglio liberarsi, anche in mezzo a due, e proiettarsi verso la porta per cercare il tiro o servire i compagni di reparto.

29' st Montanara sv

All. Ciringione 7.5 Soddisfatto della prestazione dei suoi in campo, segue attentamente ogni singolo movimento dei suoi con attenzione dispensando preziosi consigli su come far girare velocemente palla, giusti inoltre i cambi effettuati a match in corso.

CASELLE

Busz 7 Come accade alla sua controparte druentina, viene disturbato poco, soprattutto nella prima parte di gara, se chiamato in causa si dimostra però vigile e attento oltre che dotato di riflessi invidiabili e di una notevole resistenza.

Basso 7 Brucia fino all'ultima goccia di energia nel primo tempo correndo su e giù senza sosta dimostrandosi efficace e risolutivo sia in fase di recupero del pallone che di ripartenza in velocità.

4' st Esposito 7 Entra ad inizio ripresa dando subito una mano importante in fase di non possesso portando a compimento diversi contrasti per poi lanciare i compagni in avanti.

Crapanzano 7 Copre bene la fascia neutralizzando buona parte dei tentativi di assalto dei rivali, punta l'avversario senza mai mollarlo riuscendo, spesso e volentieri, a sottrargli il possesso del pallone.

Lorusso 8 Ha la forza e la determinazione di un vero guerriero: compie un grandissimo lavoro in fase difensiva marcando con attenzione l'uomo intercettando spesso la palla senza commettere fallo, bravo inoltre ad avanzare palla al piede.

Padovani 7 Le sue qualità non sono certo sconosciute, difensore implacabile, con lui in campo qualsiasi attaccante ha vita dura, peccato per quel doppio giallo che lo costringe a lasciare il campo prima della fine del match.

Volpato 7.5 Potente, veloce e dotato di grandissima qualità palla al piede: muove velocemente e con precisione palla compiendo un ottimo lavoro sia in fase di non possesso sia in fase di sviluppo della manovra.

Salzano 7 Si batte senza sosta in mezzo al campo provando a inventare a più non posso in direzione dei suoi compagni, preciso nei passaggi, abile nei lanci lunghi, bella prestazione.

1' st Mana 6.5 Entra a inizio ripresa dando subito profondità alla manovra offensiva provando a sfruttare la sua velocità per allargare il gioco sull'esterno e aprire degli spiragli per l'inserimento degli attaccanti.

Lo Re Giovanni 7.5 Quando accelera ha una marcia in più: un concentrato di velocità e fantasia che gli permettono di rendere al meglio sia in fase di impostazione del gioco sia in fase di attacco palla al piede.

Garani 7 Genio ed inventiva non mancano, bravo sia nel gioco aereo che in quello a terra palla al piede, bravo nel dribbling, dimostra inoltre di possedere ottime capacità di tiro, anche dalla lunga distanza.

La Marca 7 Mostra buona intesa con i compagni di reparto, oggi messo a dura prova dal reparto difensivo avversario, si fa comunque valere toccando spesso palla in favore del suo "collega" d'attacco Mattia Meduri.

37' st Chirieleison sv

Meduri 8 MVP della contesa, sempre concentrato e dentro la partita: si fa trovare nel posto giusto al momento giusto, poche cose ma fatte tutte egregiamente e infatti il gol che sblocca la partita porta proprio la sua firma.

16' st Petruolo 6.5 Un ultima parte di gara in cui dimostra di possedere grinta da vendere riuscendo spesso a saltare l'uomo per poi provare ad avanzare con prepotenza.

All. Comità 7.5 Tecnico esperto e capace di far rendere al meglio i suoi, nel orso della gara dispensa consigli mirati e precisi riuscendo sempre a correggere con prontezza ogni falla trovata nella manovra di gioco dei suoi.

ARBITRO: Edoardo Maiullari di Collegno 7.5 Gara arbitrata correttamente e con fermezza, segue con attenzione l'azione, placa con tranquillità gli animi nel momento di massima tensione della gara, giusti gli interventi e le sanzioni.