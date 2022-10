Partita mozzafiato! Decide Alberto all'ultimo minuto

Tutt'altro che scontato il risultato finale: è difficile stabilire chi abbia meritato di più tra le due squadre, le quali hanno dimostrato entrambe in momenti altalenanti le loro qualità. Parte in quarta la Biellese portandosi sullo 0-2 nel giro di un quarto d'ora. Nel secondo tempo continua a dominare, ma l'Accademia pian piano si riprende e nel terzo tempo riesce finalmente a emergere riuscendo a pareggiare a 15 minuti dalla fine. Le granata la vogliono vincere a tutti i costi: spingono costantemente in attacco, senza lasciar sosta alle avversarie, per cercare il gol della vittoria e completare la rimonta. Ciò però si rivela fatale. La fame del gol chiama in avanti tutte le giocatrici dell'Accademia, sbilanciando eccessivamente la squadra e lasciando spazio a numerose ripartenze. L'ultima di queste, condotta dalla bomber viola Gaia Alberto, porta al gol vittoria che chiude definitivamente la partita.

Il primo tempo è segnato da un assoluto dominio della formazione di Barboni, che dopo aver portato in campo un bel gioco di tecnica e grinta, passa in vantaggio al 7' con Alberto. La capitana servita da un preciso filtrante, tira la palla sotto le gambe della portiera granata, non lasciando il tempo a nessuna delle avversarie di intervenire. Al 15' invece è il turno di Vittoria Barbano. Un passaggio alla Henry - volontario o meno - di Alberto serve Zaira Nitti, che chiude il triangolo con Barbano, servendole l'assist dello 0-2. Il risultato rischia di essere ancora più netto, ma ci mette una pezza Agnese Pischedda, che con un salto felino para un potente calcio di rigore, tirato da Emma Di Martino verso la fine della prima frazione.

Nel secondo tempo il parziale non cambia, ma l'Accademia Torino, sembra trovare i primi sprazzi di ripresa. Le ragazze di Di Palermo rientrano dalla panchina con uno spirito diverso e lo dimostrano fin da subito con le numerose azioni innescate soprattutto da Carla Casamassima, giocatrice fondamentale per l'impostazione granata, che contribuisce enormemente a spostare in avanti il baricentro. Le concrete occasioni da gol sono però ben poche: l'intesa tra le attaccanti non è tra le migliori e spesso i mancati controlli e i passaggi sbagliati impediscono alla squadra di rendersi realmente pericolosa. Dopo un'iniziale smarrimento le viola ritornano in gara e portano in campo uno stato di semi-equilibrio che accompagna le due formazioni alla conclusione della seconda frazione. Questa volta Alberto non va a segno.

Infine nel terzo tempo succede di tutto. Di Palermo rinnova gran parte dell'attacco e del centrocampo con cambi freschi e di qualità. In campo ora comanda l'Accademia Torino. La solita Casamassima lancia in avanti le sue compagne che arrivano al tiro diverse volte, ma questa volta è la portiera viola Francesca Gioacchino - subentrata nel secondo tempo - a opporsi, tenendo a galla la sua squadra. Non sempre però ci riesce. Gli sforzi delle granata vengono ripagati quando al 7' minuto Alice Rosiello, su assist di Aurora Mirella, incrocia di potenza dal limite dell'area, non lasciando scampo a Gioacchino; 1-2. La rete del pareggio arriva 7 minuti dopo con un gran tiro al volo di Sofia Mango su angolo - battuto da Casamassima; 2-2.

Carla Casamassima, Alice Rosiello e Sofia Mango

La partita è di nuovo apertissima e si fa ancora più accesa di prima. Da una parte le granata continuano a spingere con forza, cercando in tutti i modi il gol vittoria, dall'altra le viola sfruttano gli spazi creati dalle avversarie e ripartono in diverse occasioni con Alberto e con le esauste, ma tenaci Barbano ed Elena Quercioli. Alla fine al 27' minuto gli equilibri cadono e la partita si conclude. E' di nuovo opera di Alberto che, instancabile, conduce l'ultima ripartenza, l'ultima cavalcata dalla metà campo e tira la palla sul palo lontano. Non c'è nulla da fare, il dado è tratto: vince una straordinaria Biellese con un'ottima prestazione in un campo e con un avversario molto ostici. Il risultato finale è 2-3.

La gara non fa classifica (infatti l'Accademia Torino gioca in due gironi diversi) ed è probabilmente questo il motivo che ha spinto la società di casa a schierare titolari alcune giocatrici ancora non nel pieno del gioco della squadra, dando priorità alla partita di venerdì contro il Rangers Savonera, che invece influisce sul punteggio. Comunque Barboni a fine partita si dice soddisfatto: «è stata giocata una bellissima partita che dà morale alle ragazze, il risultato è giusto. Siamo venute qui oggi con un buono spirito, ma mai avrei immaginato questo finale».

Gaia Alberto

IL TABELLINO

ACC.TORINO-ACF BIELLESE 2-3

RETI (0-2, 2-2, 2-3): 7' Alberto (Acf), 12' Barbano (Acf), 7' tt Rosiello (Acc), 14' tt Mango (Acc), 27' tt Alberto (Acf).

ACC.TORINO: Pischedda 7 (16' st Rigazzi 6.5), Verlucca 6 (1' tt Calò 6), Marmo Alessandra 6, Casamassima 7.5, Mango 7, Milani 6 (1' st Nigro 6), Rustici 6 (1' tt Rolle 6), Manetta 6.5 (1' tt Rosiello 7), Bevilacqua 6 (1' st Mattina 6.5). A disp. Mirella, Borgaro G. All. Di Palermo 6.5, Geninatti. Dir. Russo.

ACF BIELLESE: Paonessa 6.5 (18' st Gioacchino F. 7), Pertel 7, Sorze 6.5, Barbano 7.5, Di Martino 6 (25' Regis Gr. 6.5), Quercioli 7, Alberto 8.5, Sorlei 6.5 (10' tt Russo 6), Nitti 6 (1' tt Varesano 6). All. Barboni 7. Dir. Varesano.

ARBITRO: Mattia Pedi di Chivasso 7.

LE PAGELLE

ACCADEMIA TORINO



Pischedda 7 Para il rigore a Di Martino respingendo la traiettoria centrale e capendo le intenzioni della numero 9 della Biellese. Parata decisiva perché tiene in vita la squadra sullo 0-2.

16' st Rigazzi 6.5 Nel tempo in cui gioca riceve meno della metà dei tiri di Pischedda, per i quali comunque non si fa sorprendere. Non ha responsabilità per il gol del 2-3, nel quale era stata lasciata quasi da sola dalle compagne.

Verlucca 6 Soltanto raramente riesce a fermare le cavalcate di Alberto: il più delle volte non riesce a opporvisi e rimane impotente ai suoi dribbling.

1' tt Calò 6 Soffre molto la velocità di Alberto e Barbano a campo aperto, mettendoci però una pezza nei duelli fisici ed aerei, dove è insuperabile.

Marmo A. 6 Parte da difensore centrale nel primo tempo e viene spostata ad attaccante nella ripresa per sfruttare le sue sponde sui palloni alti.

Casamassima 7.5 Gestisce il pallone con grande classe e riesce spesso con la sua tecnica a liberarsi dalla pressione avversaria. Nel terzo tempo poi gioca in proiezione offensiva e crea diversi pericoli con le sue serpentine in velocità.

Mango 7 Nel giro di un minuto si libera due volte alla conclusione impegnando Paonessa, per poi trovare la rete del 2-2 con una zampata su cacio d'angolo trovando benissimo il tempo.

Milani 6 Non riesce a essere particolarmente prepositiva, né a spingere avanti la squadra. Esce dopo un tempo solo, delusa dal rendimento in campo.

1' st Nigro 6 Partecipa allo svolgimento delle azioni granata, sempre più pericolose. Preferisce però una posizione più arretrata per dare supporto alle attaccanti.

Rustici 6 Prima in attacco, poi in difesa. In entrambi i ruoli fa il suo, senza riuscire a essere determinante.

1' tt Rolle 6 Bene in anticipo sulle attaccanti avversarie, permette alla sua squadra di tenere il baricentro alto recuperando tanti palloni in uscita.

Manetta 6.5 Gioca molto bene di sponda e riesce spesso a servire le sue compagne in profondità con i suoi movimenti di raccordo a legare il gioco.

1' tt Rosiello 7 Grande ingresso in campo, realizza la rete dell'1-2 dopo un bel tiro mancino dal limite dell'area e sfiora in due occasioni la doppietta che poteva valere il 2-2.

Bevilacqua 6 Prova ripetutamente a farsi vedere davanti, ma poiché nel tempo in cui gioca l'Accademia Torino fatica a uscire dalla propria metà campo, riceve pochi palloni.

1' st Mattina 6.5 Dal momento in cui entra spinge avanti senza sosta, credendoci e lottando con ostinazione e grinta. Segna pure un gol, purtroppo annullato per fuorigioco.

All. Di Palermo 6.5 Nei primi due tempi l'Accademia Torino patisce la velocità della Biellese nelle ripartenze, per poi entrare con un altro piglio nell'ultima frazione, con i cambi che danno un altro volto alla squadra, che riesce a segnare due reti in pochi minuti. Doloroso il gol subito nel finale, nell'unica disattenzione degli ultimi 25 minuti.

ACF BIELLESE

Paonessa 6.5 Sicura nelle uscite alte, trasmette tranquillità al reparto difensivo nelle poche occasioni in cui viene chiamata in causa.

18' st Gioacchino F. 7 Sfodera diverse parate nel finale a salvare il risultato, vincendo in particolare il duello personale con Mirella, a cui neutralizza ben due conclusioni.

Pertel 7 Conduce una partita di esperienza e solidità. Neutralizza ogni tentativo delle attaccanti granata di rendersi pericolose con la sua sola presenza. Pulita e precisa in ogni intervento.

Sorze 6.5 Bene nei primi due tempi quando controlla la situazione con sicurezza, per poi entrare in difficoltà nel terzo, patendo l'ingresso e i movimenti di Rosiello.

Barbano 7.5 Trova la rete del 2-0 seguendo l'azione ed inserendosi con i tempi giusti per poi concludere con freddezza. Nel resto del match si rende spesso pericolosa in contropiede con le sue accelerazioni.

Di Martino 6 Sbaglia il rigore nel primo tempo, che poteva valere lo 0-3 e mettere più in ghiaccio la partita. Disputa comunque un buon match, pur condizionata, lottando su ogni pallone per la squadra.

25' Regis Gr. 6.5 Schierata come braccetto di sinistra della difesa a 3, contribuisce alla costruzione dell'azione con la sua tecnica, per saltare il primo pressing.

Quercioli 7 Sfiora il gol in più occasioni nei tre tempi e punta diverse volte la sua avversaria nell'uno contro uno, coprendo la fascia sia in fase offensiva sia in quella difensiva.

Alberto 8.5 Imprendibile. Sblocca il risultato dopo pochi minuti e crea continuamente pericoli con la sua velocità che nessuno riesce a contenere. Sfiora più volte la doppietta prima di trovare all'ultimo minuto la rete decisiva con un numero di tacco a centrocampo, un'accelerazione e un destro potente che si infila all'angolino.

Sorlei 6.5 Percorre caparbiamente la fascia destra e si rende pericolosa con un bel tiro a giro dalla distanza, finito fuori di poco. Esce esausta, dopo aver dato tutto.

10' tt Russo 6 Dà una mano nella fase difensiva, ma non gioca abbastanza da essere determinante.

Nitti 6 Da centroavanti svolge un ruolo perlopiù di supporto per le sue fasce offensive. Serve l'assist dello 0-2 a Barbano.

1' tt Varesano 6 Fatica ad aiutare la squadra in una fase della partita in cui è l'Accademia Torino a farla da padrona.