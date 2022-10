Nessuno come Vaccarello e Piazza; gialloblù miglior difesa della categoria

Attacchi rodati e difese granitiche. I 2008 stanno tirando fuori le loro migliori armi. I numeri parlano, e dopo 5 giornate di campionato possono già dire qualcosa sulle corazzate che, da quest'anno, cercheranno di conquistarsi la promozione Regionale sul campo. Da una parte, c'è chi segna a raffica, gruppi trainati dai loro bomber in forma più che mai, dall'altra però bisogna fare i conti con chi di gol non ne subisce. Muraglie erette a difesa della porta che rendono difficile per chiunque uscire dal campo con dei punti in tasca.

ATTACCHI INARRESTABILI

Una media di 14,6 gol fatti a partita, 44 reti messe a segno in solo 3 incontri. Stiamo parlando del Pozzomaina, una delle grandi favorite per la testa del girone D e la conseguente promozione Regionale. Militanti nei Provinciali per la retrocessione dei 2007, i ragazzi di via Monte Ortigara guidati da Gino Rea non sembrano voler mollare nemmeno un centimetro per centrare il massimo risultato. A trascinare il gruppo, Luca Calabrese, con 9 gol già timbrati e convocato il Rappresentativa da Diego Salvamano al raduno di Gassino. Subito dietro, a 5 lunghezze, il Quincitava. Anche il gruppo di Roberto Natale è partito in quinta, trainato dai gemelli Mathieu e Didier Pramotton e dalla punta Andrea De Paola. Il Quinci, che la scorsa stagione aveva chiuso al quarto posto il girone B Regionale, dietro a corazzate come Gassino, Pro Eureka e Volpiano, ha iniziato i provinciali di Ivrea nel migliore dei modi vincendo tutte e 5 le prime gare. Adesso aspetta il big match con lo Charvensod previsto per l'ottava giornata (13 novembre). Gol a valanga anche per il Vanchiglia che con Nicolò De Luca (anche lui presente al raduno di Salvamano in Rapp) e Cristiano Ledda, ha trovato la porta 36 volte. Il girone C, quello appunto dei granata, è combattutissimo. Non solo Vanchiglia ma anche Nichelino e San Giacomo puntano apertamente alla testa. Proprio i leoni di Fabio Crivello hanno il miglior marcatore della delegazione di Torino classe 2008, Gabriel Piazza. 11 gol e secondo nella classifica marcatori Provinciale (tra Torino, Alessandria, Asti, Ivrea e Pinerolo) dietro solo a Jacopo Vaccarello dell'Ovadese, a segno 14 volte. Piazza, il cui nome in estate era stato accostato al Chieri, è stato protagonista con il Mezzaluna nella scorsa stagione con 44 gol. Anche lui convocato a Gassino in Rappresentativa insieme al compagno Tommaso Marinello, sotto gli occhi del tecnico Crivello. Da fuori Torino anche l'Acqui di Federico Rovera, protagonista di un buon campionato Regionale la scorsa stagione e favorita in quella corrente. Attenzione però allo scontro diretto con l'Ovadese, squadra del momentaneo capocannoniere dei provinciali 2008, Vaccarello, e inseguitrice a due punti di distanza. A segnare a raffica anche Lorenzo Riboni, punta di fisico e tecnica dello Charvensod, che ha timbrato 10 delle 31 reti totali dei valdostani. Ma non solo, Riboni ha anche giocato con i 2007 Regionali collezionando 5 presenze (354 minuti) e 3 gol.

Gabriel Piazza, San Giacomo Chieri, al raduno della Rappresentativa Under 15 di Gassino

A seguire, attacchi stellari anche per Caselle e Trofarello con 30 gol. Miglior marcatore rossonero Gabriel Gargani, mentre per il Trofarello è Albano Peposhi il più prolifico. È partita alla grande anche la stagione del Vigone di Giuseppe Signorino che, in testa alla classifica di Pinerolo, vuole ripetersi e conquistare il girone. Con la differenza, rispetto alla scorsa stagione, che nella prossima i suoi, in caso di vittoria, andrebbero a giocarsi i Regionali (vincendo l'Under 14 nel 2021-22 avevano conquistato la categoria per i 2009 alla quale la società ha rinunciato). Infine, il Rosta di Stefano Campisi, altra favorita nel girone A, e l'Atletico CBL, nelle prime posizioni del girone B, dietro solo di un punto alla capolista Druentina.

Squadra Gol fatti Pozzomaina 44 Quincitava 39 Vanchiglia 36 Acqui 34 Charvensod 31 Caselle 30 Trofarello 30 Vigone 27 Rosta 26 Atletico CBL 26

DIFESE INVALICABILI

Non solo solo gli attacchi a fare la differenza. La vittoria arriva segnando ma anche non subendo gol. C'è solo una squadra a non aver subito ancora nemmeno una rete, ed è lo Spazio Talent Soccer di Massimo Sia. Tre partite, nessuno scivolone e punteggio pieno, in attesa del prossimo turno con il Barracuda. Sono quattro invece le squadre ad aver subito solo una rete, il Pozzomaina (miglior attacco), infilato solo dalla rete di Iriano Dalipaj del Cit Turin; il Rosta, la cui difesa è stata bucata da Massimo Bencistà del Caselette; il Casale che subito l'unico gol alla prima giornata (nel 6-1 con lo Spartak) da Nicolò Lorusso su rigore e l'Acqui a cui ha segnato solo Filippo Bianchi della Frugarolese.

Tra le migliori difese, alcune delle favorite come il Gassino di Massimo Cirone, ma anche sorprese come il Sant'Ignazio di Salvo Leotta che fino ad ora ha subito un solo stop in campionato. Ad Alessandria, insieme all'Acqui, anche l'Ovadese e il Tiger Novi, che con rispettivamente 2 e 3 reti subite, si dimostrano essere, fino ad ora, tra le difese più difficili da superare.