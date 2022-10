Tifo acceso e appassionato per la nuova squadra di Altovino

A dare voce alle numerose ragazze che popolano la scuola calcio del Venaria è Salvatore Altovino, precedentemente allenatore degli Esordienti, che durante la scorsa estate si è prodigato per dar vita alla categoria del femminile, prima di fatto inesistente, con la creazione di una squadra di Under 15.

Non è però così semplice come potrebbe sembrare. Le ragazze nella scuola calcio sono tante, ma non tutte dell'età giusta per affrontare la nuova categoria: in totale sono soltanto 5 a rientrare nei piani del tecnico. Perciò Altovino si è trovato costretto a cercare delle giocatrici da altre società tra cui la stessa figlia, Rebecca Altovino, e la ex-Venaria arrivata dal Cit Turin Rebecca Lombardo, finora fuori dai giochi per infortunio.

Ne risulta infine un organico composto in gran parte da giocatrici nuove ed estranee all'ambiente che, forse proprio per questa ragione, si sono inserite benissimo nella squadra. Il gruppo reagisce in maniera positiva ai primi impatti sul campo, riuscendo a sconfiggere la Femminile Juventus in un'amichevole e non patendo invece i risultati negativi del campionato contro le formazioni più quotate del girone. Questo è lo spirito di una squadra giovanissima, nata senza aspettative e che punta al divertimento delle ragazze. Almeno per ora. Le prospettive del tecnico arancioverde per il futuro sono in realtà molto più ambiziose.

«Sono molto soddisfatto - spiega Salvatore Altovino - dei progressi della squadra e di quello che sta portando sul campo. Il nostro primo anno sarà di costruzione e crescita, ma questo non ci impedisce di puntare più in alto di dove siamo ora e, magari, nel girone di ritorno arrivare in quarta o quinta posizione. Siamo sulla buona strada per riuscirci. Le ragazze crescono a vista d'occhio e confido che con l'impegno e la costanza i risultati prima o poi arriveranno».

Nel disegno di Salvatore Altovino la rosa dovrà migliorare sempre più, puntando negli anni successivi a raggiungere la parte alta della classifica. Al momento si affida in particolare alla solidità difensiva di Leon Chanel, alla tecnica e alla visione di gioco di Otilia Della Corte e al fiuto del gol e alla velocità di Rebecca Altovino e di Alice Chiaffredo. E non solo loro ovviamente. Tutte le ragazze svolgono singolarmente un ruolo fondamentale per portare in alto la propria squadra ed esaudire le proprie aspirazioni, oltre che quelle del proprio tecnico.

A sostenere il progetto del femminile ci sono anche il presidente del Venaria Nino Esta e tutti i dirigenti, estremamente soddisfatti dell'entusiasmo di Salvatore Altovino e delle sue giocatrici, e oltre loro pure i ragazzini della Scuola Calcio, che nell'ultima partita in casa contro il Cit Turin hanno sostenuto il Venaria femminile con un tifo acceso e appassionato.

Vedremo nei prossimi mesi quali emozioni saranno in grado di regalarci le cervotte. Si parte già da domenica con la partita in trasferta contro il Bulé Bellinzago. Le premesse finora sono più che buone, ma l'obiettivo si trova ancora più in alto. Chissà dove la caparbietà di Altovino porterà la sua squadra: la rosa si trova ancora in stato potenziale e le qualità delle ragazze sono ancora tutte da scoprire.