Pugliesi da 30 metri, Benedetto dalla panchina: i rossoblù, in 10, volano primi

La posta in gioco è altissima. In palio c'è il primo posto del girone. Atletico CBL e Autovip San Mauro si giocano a viso aperto una gara che potrebbe essere già determinate in ottica corsa al titolo finale. Ad avere la meglio sono i padroni di casa dell'Atletico CBL che con la rete di capitan Caveglia, la perla da 35 metri di Pugliesi su punizione e il tiro al volo del subentrato Benedetto chiudono il big match 3-0. La gara però ha detto anche altro, ha mostrato un Autovip devastante in avvio che ha creato innumerevoli palle gol non riuscendo...

ARTICOLO PREMIUM

Se sei un abbonato all'edizione digitale fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?