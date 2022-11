Sognando il primo posto in classifica, ecco la favola bianconera

Sognare non costa nulla ma, quando a supporto si hanno i numeri e le statistiche dell'Ovadese, allora si può ed è lecito sperare in qualcosa di più di una semplice chimera e ambire a qualcosa di assai più concreto e reale. La squadra allenata da Andrea Ottonello lo sa bene e infatti ha le idee chiare sul futuro e sulla strada da percorrere per raggiungere i propri obiettivi. Vincere e migliorarsi sempre di più, fino a raggiungere la vetta della classifica conquistando così il campionato. Facile a parole, meno nei fatti certo, soprattutto perché, come i più attenti di voi sapranno, all'interno della categoria Under 15 di Alessandria vi è una vera e propria corazzata da dover abbattere, una macchina costruita per giocare a calcio chiamata Acqui. Affrontare una formazione simile scoraggerebbe molti, anche i più coraggiosi, ma non i bianconeri che, in quanto a numeri, può dire la sua a pieno titolo contendendo il titolo a chiunque.

Partiamo dall'attacco: sono ben trentasette le reti messe a segno in sei giornate, secondo migliore attacco della categoria e con a capo un bomber di razza come Jacopo Vaccarello che, con le sue diciotto reti messe a segno fino a questo punto, risulta essere il miglior marcatore di tutto il campionato di Alessandria (e di Asti). La fase offensiva è certamente importante ma anche la difesa vuole e merita la sua parte e anche su quel fronte il gruppo di Ottonello è ben equipaggiato con sole quattro reti subite (seconda miglior difesa) e ben quattro clean sheet collezionati in questo avvio di stagione. Non solo, assieme alla già citata capolista Acqui, l'Ovadese è l'unica altra squadra della categoria ancora imbattuta con cinque vittorie, di cui le ultime tre consecutive, e un solo pareggio rimediato alla terza giornata contro l'Arquatese (2-2 il punteggio finale), attualmente al terzo posto in classifica e con il terzo migliore attacco. Aver superato incolumi (e soprattutto senza essere sconfitti) un simile ostacolo non può che alimentare la fiducia e l'ottimismo nell'intero gruppo che ora deve però puntare ad alzare sempre più l'asticella continuando a dominare, sfornando prestazioni sempre più convincenti.

Il campionato non è una gara a chi va più veloce ma una maratona. A vincere è il più resistente, colui che riesce a farsi trovare pronto il maggior numero di volte e che riesce a dare maggior continuità alla striscia di risultati. La super sfida contro l'Acqui capolista è fissata per l'11 di Dicembre nel corso della dodicesima giornata di campionato, in pieno periodo dei mondiali. Restano ancora sei giornate per prepararsi per arrivare pronti e carichi a quello che può davvero diventare un piccolo classico di grande calcio. I sogni son desideri e il Natale si sta avvicinando e l'Ovadese il suo lo ha espresso: arrivare alla pausa come capolista assoluta del girone e chissà che questo sogno non possa davvero avverarsi.