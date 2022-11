Match importanti, emozioni garantite

Non disturbatevi ad accendere il televisore questa domenica per guardare il derby d'Italia e il derby della capitale. Nei campi di regione si giocano i veri big match di questo weekend, che possono valere importanti sorpassi nella classifica del girone B. Si tratta di Femminile Juventus - Cit Turin, Rangers Savonera - Bulé Bellinzago e Pinerolo - Accademia Torino. In tutti i tre casi le squadre che si affronteranno tra loro hanno un punteggio molto simile e, sia in caso di vittoria che di sconfitta, possono significare un cambio negli equilibri del girone. Nessuna però sarà senz'altro disposta a cedere la propria posizione.

FEMMINILE JUVENTUS - CIT TURIN

Questa la partita con cui si apre la domenica di campionato tra rispettivamente la quinta e la sesta in classifica. La Femminile Juventus arriva da alcuni risultati poco soffisfacenti e da prestazioni sottotono a detta dello stesso tecnico bianconero Cristian Monno, deluso dagli ultimi sviluppi. D'altra parte il Cit Turin si trova in una striscia di risultati abbastanza positivi, avendo accumulato finora due vittorie consecutive e partendo - almeno sulla carta - come favorita. Forte del suo valore tecnico e di un discreto numero di marcature (26), merito soprattutto delle bomber Francesca Angelini e Melissa Baglivo, il Cit farà penare molto le padrone di casa, le quali vorranno però senza dubbio conquistarsi quest'importante vittoria.

RANGERS SAVONERA - BULÉ BELLINZAGO

La prima partita del pomeriggio si gioca tra le aquilotte di Savonera e le leoncine del Novarese, che occupano entrambe la parte più bassa della classifica. Il divertimento è assicurato, in quanto le due formazioni, ancora a digiuno di vittorie, cercano i primi tre punti in un campionato molto tosto e questa sarà l'occasione giusta. Il Rangers Savonera ha intenzione di riprendere da dove aveva iniziato con la prima storica marcatura di Carola Cicerone di due settimane prima e di prendersi la soddisfazione del gol con anche le altre giocatrici. Il Bulé Bellinzago però non gli renderà la vita semplice. Reduce dal primo punto guadagnato lo scorso weekend contro il Venaria (partita finita 3-3), Federico Iseppato vorrà senz'altro in questa occasione conquistare la vittoria che darebbe alla sua squadra un distacco di 5 punti alle avversarie e un ottimo spirito per il prosieguo del campionato.

PINEROLO- ACCADEMIA TORINO

Infine si gioca il big match che chiude la settima giornata di campionato nel girone B. In campo troveremo rispettivamente la quarta e la seconda in classifica a soli due punti di distanza, la cui vittoria potrebbe valere per entrambe una seconda posizione in solitaria dietro al Torino, ancora imbattuto. Il Pinerolo arriva da una sconfitta pesante rimediata in trasferta contro l'Aosta 511 e un pareggio nella giornata precedente. Dovrà perciò recuperare la propria forma per riuscire a sconfiggere l'Accademia Torino, e potrà riuscirci facendo affidamento sulla grinta di Giulia Busi, presenza fissa e fondamentale per il gioco del Pinerolo, e su Elisa Allaix, bomber biancoblù a quota 9 gol in 5 partite giocate. Le granata invece hanno accumulato quattro successi consecutivi e si trovano, per l'appunto, in un momento particolarmente positivo. L'allenatrice Virginia Bellagotti ha una rosa molto ampia, ma per una partita del genere non potrà fare a meno delle sempre presenti Cecilia Doria, Ludovica Fraccascia e Laura Marmo per portarsi a casa la quinta vittoria.