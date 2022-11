Sedici reti, Falabella ne fa 5: alle azzurre l'orgoglio non basta

Al Novara non basta una prestazione tutta cuore e grinta per evitare una dolorosa sconfitta per 16-0 contro un Baveno ordinato e letale, in controllo della partita dal primo all'ultimo minuto. La squadra ospite (assemblata, come abbiamo già avuto modo di raccontare, solo all'ultimo istante per far fronte a un obbligo del regolamento FIGC) si presenta al Comunale Galli con sole 9 giocatrici, il numero minimo necessario per poter disputare la partita in parità numerica. «La situazione non è per niente facile - racconta l'allenatore in seconda Saimon Misuriello - Molte tra le ragazze non avevano mai giocato a calcio...

