Beltino è una sentenza, poi Duchini sale in cattedra

Occasioni, ripartenze, azioni manovrate e ritmo altissimo. Tra Druentina e Barcanova la posta in palio è alta. il Barcanova per restare attaccato al gruppo di testa, la Druentina per andare via e raggiungere il Borgaro. Alla fine, dopo 70' intensi, entrambe le squadre escono dal campo con un punto. Un 1-1 che non soddisfa pienamente nessuno dei due gruppi, entrambi infatti hanno cercato la rete del vantaggio per tutta la gara. I padroni di casa di Vito Ciringione partono con il 4-3-3. La Rosa tra i pali, Murri e Giarrizzo in corsia e Palamarciuc e Matteo Vaschetto centrali. In mezzo...

