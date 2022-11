Legge rossonera al Vismara: Stendardi colpisce, Tomaselli strofina la lampada

Al Vismara è 5-0 per le rossonere in quella che è la sfida più attesa del girone. Con le "vittime" mietute fin qui dalle due squadre, queste sono ora a contendersi il primo posto - a pari punti dopo la gara di sabato ma col Diavolo che ha ancora una partita da recuperare. Il risultato rispecchia certamente quanto visto in campo, ma non si può dire che alla Cremonese manchi qualità - le gemelle Morelli tra tutte - ma a difettare sono le idee, anche per merito delle avversarie. Dopo un discreto inizio di primo tempo (pareggiato sul filo del rasoio),...

