Ferraris inventa, Termus colpisce: i nuovi bianconeri sono inarrestabili

La miglior difesa della categoria incontra una delle squadre più solide del campionato. Spazio Talent e Sant'Ignazio si incontrano con un unico obiettivo: fare risultato. Viste le premesse, non ci si può che aspettare una partita aperta e ricca di occasioni ed effettivamente le aspettative no solo state deluse. Ad avere la meglio sono i bianconeri di casa che grazie a Sebastian Termus e Simone Donato conquistano i tre punti. Ma nella gara è successo di tutto: rigori sbagliati, quattro traverse e la punizione d'oro di Ludovico Cravero che accorcia per i giallorossi e segna anche la prima rete ai...

