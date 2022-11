Tedesco e Fogato saracinesche: i numeri uno decidono il big match

Pareggio sì a reti bianche, ma comunque avvincente quello andato in scena tra Quincitava e Charvensod. Le due squadre finora sono le assolute dominatrici di questo girone provinciale, e anche oggi non sono mancate giocate degne di categorie superiori. Diverse le occasioni da gol da entrambe le parti, ma il grande lavoro svolto dalle difese e dai portieri hanno avuto la meglio. Lo 0-0 di oggi accontenta sicuramente più i valdostani, ancora primi in classifica a +3 sui canavesani. Canavesani che avranno comunque modo di rifarsi già settimana prossima nel sentitissimo derby con l'Ivrea Banchette. DE PAOLA E RIBONI I...

ARTICOLO PREMIUM

Se sei un abbonato all'edizione digitale fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?