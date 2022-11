Como straripante in un derby intenso contro le "cugine"

A Cermenate va in scena il derby femminile tra Como e Como Women. Le prime si trovano appollaiate comodamente al primo posto in classifica e arrivano da un ottimo e convincente pareggio per 3-3 con l'Inter; le avversarie inseguono al terzo posto e vogliono provare ad avvicinarsi alla vetta dopo la straripante vittoria contro l'Airoldi, in cui hanno messo a referto ben 14 reti. La partita è aperta e divertente, almeno per i primi due tempi, ad imporsi già dal primo è però il Como, che dopo aver trovato la rete del vantaggio nelle prime battute del match non permette di farsi raggiungere, per poi chiudere definitivamente i conti nella seconda frazione con altre due reti.

PARTENZA LAMPO

La squadra di casa parte fortissimo e trova il vantaggio al 2' con Corti, che raccoglie un ottimo cross rasoterra dalla sinistra appoggiando facilmente in rete, 1-0 e partita a ritmi alti fin dal fischio d'inizio. Sono sempre le ragazze di Oliviero a farsi sentire al 12', questa volta da calcio d'angolo, con Ricci che calcia a botta sicura un pallone vagante, il suo tiro si stampa sulla traversa graziando Ferrecchia; quattro minuti dopo arriva la reazione del Como Women con Mustafà, che salendo a pressare recupera palla, salta un'avversaria e prova a concludere a giro sul palo lontano, fuori di poco e rimonta rimandata al secondo tempo.

STRARIPA IL COMO

Anche la seconda frazione si apre con ritmi alti, nei primi minuti si susseguono occasioni da entrambi i lati, prima per le padrone di casa con D'Agostino che lancia in profondità Corti, la cui conclusione viene deviata da Ferrecchia, ma sarebbe comunque finita in rete senza il provvidenziale intervento della difesa; sul ribaltamento di fronte è De Nuccio a rendersi pericolosa, raccogliendo il pallone dopo un scontro tra Sabbatino e Barbetta, la sua conclusione trova però solo l'esterno della rete. La frenesia dei primi minuti si spegne al 7' quando Platania viene lanciata in profondità, lasciandosi alle spalle la difesa e fulminando il portiere con un tiro incrociato per il 2-0. Le ospiti incassano il colpo e perdono visibilmente fiducia, affidandosi ai lanci lunghi per costruire occasioni, subendo il colpo del K.O. dieci minuti più tardi, con D'Agostino che riceve in area da rimessa laterale e impatta splendidamente il pallone, insaccando sotto la traversa, 3 gol di vantaggio per le padrone di casa e match virtualmente chiuso.

Nel terzo tempo la partita perde il ritmo forsennato condotto fino a quel punto, sia a causa del risultato che del comprensibile calo fisico delle giocatrici, c'è comunque spazio per diverse occasioni, quasi tutte per i padroni di casa, che dopo diversi calci d'angolo consecutivi trovano anche il gol del 4-0 con Ricci, che sfrutta la sua stazza per crearsi spazio e colpire al volo; è la stessa numero 6 ad avere pochi minuti dopo l'occasione per la doppietta, tuttavia il suo tiro da pochi passi, dopo un'ottima cavalcata e assist di D'Agostino, sfiora il palo terminando sul fondo. Si chiude così un partita molto divertente e giocata a viso aperto da entrambe le squadre, con il Como che scappa in classifica e il Como Women che dovrà serrare i ranghi per la prossima avversaria, le Azalee seste in classifica.

IL TABELLINO

Como-Como Women 4-0

RETI: 2' Corti (Como), 7' st Platania (Como), 17' st D'Agostino (Como), 10' tt Ricci (Como).

COMO: Barbetta 6.5 (Cassina 6), Corti Arianna 7, Sailis 6.5 (Frascarelli 6.5), Iannella 7 (Maiorino sv), Casartelli 6.5, Ricci 7.5 (Parisella sv), Sessa 6.5, Platania 7, D'Agostino 7.5 (Fettolini sv), Marangio 6.5, Caprani 6. A disp. Monti, Coppola. All. Oliviero 7.

COMO WOMEN: Ferrecchia 6.5, De Francesco 6.5, Angius 6.5 (Merazzi 6), Mustafà 7, Verduci 6, De Nuccio 6.5 (Mauro 6), Millefanti 6.5, Sabbatino 6.5 (De Sarno 6), A disp. Fabris, Belloni. All. Provenzano 6.5.

LE PAGELLE

COMO

Barbetta 6.5 Chiamata effettivamente in causa giusto una manciata di volte, risponde sempre presente mettendosi anche in mostra con qualche bella uscita (Cassina 6 impegnata poco come la compagna, non sfigura quando serve).

Corti Arianna 7 Gioca alta a sinistra ferendo la difesa con le sue incursioni, segna proprio grazie ad un movimento che la libera sul secondo palo.

Sailis 6.5 Copre bene la fascia tenendo sempre d'occhio il centro del campo, in modo da poter reagire a eventuali inserimenti (Frascarelli 6.5 Tanta energia e contrasti decisi dalla panchina)

Iannella 7 Ancora la difesa, dalle sue parti non si passa palla al piede, ottima anche nel gioco aereo (Maiorino sv).

Casartelli 6.5 Completa il tridente difensivo con diligenza, sbaglia poco e dà una mano a impostare quando serve.

Ricci 7.5 Segna solo nell'ultima delle 3 frazioni, ma è pericolosa per l'intera partita con i suoi inserimenti (Parisella sv).

Sessa 6.5 Amministra il centrocampo dettando i tempi della manovra, non ha paura di entrare decisa.

Platania 7 Dopo un primo tempo lievemente sottotono si sveglia, segna grazie ad una bella cavalcata e prende in mano la fase di costruzione.

D'Agostino 7.5 Giganteggia in campo, veloce e fisica, con i piedi fa quello che vuole, fornisce ottimi palloni, salta l'uomo e segna, meglio di così difficile (Fettolini sv).

Marangio 6.5 Entra mettendosi in mostra con dei lanci precisi e illuminanti.

Caprani 6 Ha un paio di ottime occasioni per mettere la propria firma sulla partita, purtroppo non riesce a concretizzarle.

All. Oliviero 7 Gestisce bene una partita potenzialmente difficile, buona la gestione dei cambi.

COMO WOMEN

Ferrecchia 6.5 Sui gol può fare veramente poco, blinda la porta in un paio di occasioni, leggermente timorosa in uscita.

De Francesco 6.5 Corre tanto per coprire tutta la fascia, autrice di un paio di ottime chiusure (Mauro 6 Non sfigura dietro, perde di rado le avversarie e mantiene la posizione)

Angius 6.5 Imposta il gioco, fa filtro davanti alla difesa e non ha paura di lanciarsi occasionalmente in avanti (Merazzi 6 Ci mette tanta grinta, corre e recupera palloni)

Mustafà 7 Imponente , abbiamo perso il conto delle chiusure fondamentali fatte, non molla nemmeno per un attimo la 9 avversaria, inseguendola anche quando si abbassa per impostare.

De Nuccio 6.5 Davanti è la più pericolosa dei suoi, molto brava nel puntare l'uomo in velocità.

Millefanti 6.5 Fornisce un ottimo supporto a Mustafà, la sua velocità le permette di coprire bene la profondità.

Sabbatino 6.5 Tiene palla davanti destreggiandosi anche in qualche acrobazia da circo col pallone, tuttavia fatica a rendersi pericolosa negli ultimi metri di campo (De Sarno 6 Riceve davvero pochissimi palloni giocabili, ci prova ma nel terzo tempo è troppo isolata).

Verduci 6 Non lascia un'impronta importante sulla partita, fa fatica ad impostare e a saltare l'uomo, mostra comunque qualità con un paio di palloni interessanti.

All. Provenzano 6.5 Le sue sono, nonostante la sconfitta, messe in campo bene, entrano motivate e lottano finchè possono.