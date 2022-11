La bomber da 39 gol che ha scelto il Toro alla Juve

Qual è il percorso che porta una bambina qualsiasi a innamorarsi del calcio e a passare da giocare nella squadra del paese natale a essere titolare nel Torino? Questa è Alessia Scolamiero, classe 2008, attuale bomber delle granata Under 15 con 39 gol finora nella bacheca di questa stagione, accumulati in sole 7 giornate. Nel 2018 Alessia entrò a far parte della squadra dei Pulcini di Caselette assieme ai suoi due fratelli gemelli Marco e Roberto Scolamiero con i quali giocava nel primo gruppo, dove si trovavano i bambini più forti della società (era l'unica femmina). A partire da questa prima esperienza iniziarono a emergere le sue qualità - ancora grezze - che le consentirono di distinguersi tra gli altri e a iniziare a prendere confidenza con il gol.

Basta un anno perché gli scout si accorgano di lei e propongano ai genitori il suo trasferimento in una società più forte. Le principali richieste arrivavano alle due squadre di Torino per eccellenza: la Juventus e il Toro. Racconta la madre, Tamara Di Michele, di come Alessia dopo aver svolto un solo allenamento con entrambi i team avesse già deciso dove andare: le granata sarebbero state la sua scelta e da cosa fosse dipeso ancora lo si ignora. «Era un bambina - racconta Tamara - per cui non ci siamo soffermati molto sulle sue ragioni, ci siamo limitati ad accontentarla». Il medesimo destino è toccato anche alle attuali compagne di squadra Greta Lanzillotta e Mariasole Brandi, compagne di Alessia nel Caselette e ora giocatrici del Torino assieme a lei. Evidentemente la società neroverde è specializzata nello sfornare piccoli talenti.

Il primo impatto fu estremamente positivo. Alessia si introduce con facilità nel nuovo ambiente, favorita forse dal contesto unicamente femminile e viene inserita nella formazione titolare come ala e talvolta difensora. Il suo rendimento era eccellente. Capitò però che, a seguito di un infortunio della punta, si decidesse di spostarla nella posizione di centravanti. Il resto è storia. Alla prima partita segnò una barcata di gol e così in quelle successive, rendendo impossibile all'allenatore cambiarla di ruolo. Certo i due anni di pandemia non l'hanno aiutata a mantenere stabile il suo rendimento, ma era ormai evidente che avesse trovato la sua chimica con il pallone. Nella stagione attuale 2022-23 rivela infine la sua forma migliore, presenziando a ogni gara del Torino e segnando una media di più di 5 gol a partita. Si afferma così in modo definitivo per quella che è: una bomber nata e imprescindibile per Fulvio Francini, tecnico granata.

Come Alessia, anche i fratelli Marco e Roberto hanno cambiato squadra, vestendo ora i colori del Pianezza, rispettivamente come terzino e centrocampista. Per cui i genitori si sono adattati alle nuove esigenze dei tre figli e si sono divisi i compiti di portarli agli allenamenti e, soprattutto, di andarli a vedere alle partite, dovunque esse siano. Eppure Alessia ha impiegato parecchio tempo per convincere i genitori a iscriverla in una squadra di pallone.

La sua esperienza nel calcio comincia nel 2018 (quinta elementare), quando i genitori, dopo averle fatto provare altri sport, acconsentono a iscriverla al Caselette, dove i fratelli giocavano già da alcuni anni. Ricorda ancora Tamara: «Alessia aveva la passione fin da piccola e non c'è stato modo di farla desistere dalla sua idea. E' una ragazza molto timida, ma in campo non lo dimostra: si trasforma. Non fa mai sconti alle avversarie né va piano sul pallone nei contrasti; fa trasparire comunque la sua indole tranquilla, dato che non esulta mai quando segna. Ha sempre avuto un carattere forte che le ha permesso di ottenere sempre che quello che voleva, non sembrerebbe ma è molto tosta».

Ed ecco quindi come una bambina timida, ma decisa, appassionata dalla prima infanzia al gioco del pallone è riuscita a soli dieci anni a persuadere i suoi genitori a lasciarle seguire i propri interessi. Ecco come una - ormai - ragazza sembra aver trovato la propria vocazione che chissà che possa seguire in futuro. Ecco come una ex-giocatrice del Caselette è diventata ormai una affermata stella del Torino che sembra non volersi spegnere mai.