Como-Torino: Di Paolo risponde a Mastromatteo, parità tra lariani e granata

Un botta e risposta in avvio di primo tempo definisce l'1-1 finale tra Como e Torino, che impattano nell'anticipo del sabato traendo buone indicazioni dalle rispettive prestazioni. Da una parte i lariani, bravi a creare occasioni e costringendo gli avversari a tenere sempre alta la soglia dell'attenzione, dall'altra parte i granata che rispondono nella ripresa al vantaggio dei padroni di casa e alla fine portano via un buon punto su un campo che potrebbe essere complicato un po' per tutti.

La cronaca. Nel primo weekend di ottobre in quel di Briosco va in scena una bella partita tra due ottime formazioni, da una parte i padroni di casa del Como reduci da una netta sconfitta per 3-0 a Genoa e dall'altra il Torino che arriva da una vittoria nei confronti della Sampdoria. Il match parte subito forte con il Como molto aggressivo sul giro palla degli ospiti, e infatti la prima chance si tramuta in vantaggio: Pinotti semina due avversari sulla sinistra e mette in mezzo per Mastromatteo che si fa trovar pronto e di sinistro infila in rete la palla del 1-0. Il gol preso da una sveglia agli uomini di Semioli che iniziano a giocare e si rendono pericolosi un paio di volte da corner con i due centrali, prima Sardo e poi Desole creano pericoli nell'area avversaria. La prima frazione si chiude con gli ospiti che spingono e cercano di rimanere agganciati al match. Nella ripresa la partita cambia completamente, il Torino liberate le gambe parte a mille e alla terza occasione trova il pareggio con Di Paolo che è lesto e rapido a trovare l'impatto con il pallone dopo una conclusione deviata di Sacco. Di Paolo è una spina nel fianco nella prima metà del secondo tempo e tutte le occasioni passano dai suoi piedi, il Torino cerca in tutti i modi di portarla a casa, ma la stanchezza e la poca lucidità frenano i piemontesi. L'ultima occasione del match è per il Como al 37' con il solito imprendibile Pinotti, l'esterno sinistro si trova a tu per tu con Bellocci ma l'estremo difensore si supera in uscita e salva i suoi. Nel finale di partita domina la stanchezza e nemmeno le forze fresche riescono ad incidere sul risultato, la partita si conclude in parità, un pareggio giusto e soprattutto un buon test per il proseguo del campionato.

IL TABELLINO

COMO-TORINO 1-1

RETI (0-1, 1-1): 15' Mastromatteo (C), 11' st Di Paolo (T).

COMO (4-2-3-1): Pisoni 6.5, Pasqual 6.5, Mantovani 5.5, Samaden 6 (14' st Mastai 6), Bobbo 6.5, Ortelli 6.5, Testa 5.5 (16' st Mazzaglia 6), Arrighi 6, Mastromatteo 7 (27' st Bikovskis sv), Rispoli 5.5, Pinotti 7. A disp. Leoni, Bignami, Pascucci, Galafassi, Lacerenza. All. Corti 6.5.

TORINO (4-3-3): Bellocci 6.5, Muratore 6, Ponghetti 5.5, Rossi 6, Sardo 6.5 (43' st Gasti sv), Desole 6, Di Paolo 7 (32' st Raballo sv), Armocida 5.5 (27' st Rota sv), Scarfiello 6.5, Sacco 6, Dimitri 5.5. A disp. Ribero, Vagnati, Carbone, Ragusa, Grandi. All. Semioli 6.5.

ARBITRO: Nuzzo di Seregno 6.5.

ASSISTENTI: Rizza di Legnano e Padovano di Pavia.

AMMONITO: Corti (C).

LE PAGELLE

COMO

Pisoni 6.5 Si fa trovar pronto quando chiamato in causa.

Pasqual 6.5 Roccioso, prima da terzino e poi da centrale, da lì non si passa.

Mantovan 5.5 Soffre sopratutto nella ripresa le folate di Di Paolo.

Samaden 6 Partita ordinata. (14' st Mastai 6).

Bobbo 6.5 Leader difensivo, comanda il reparto per tutta la partita.

Ortelli 6.5 Ottimo primo tempo, nella ripresa si gestisce.

Testa 5.5 Si vede poco. (14' st Mazzaglia 6).

Arrighi 6 Aiuta la squadra nella manovra ed è sempre pronto a battagliare.

Mastromatteo 7 Lotta contro i due centrali e viene premiato con il gol personale. (27' st Bikovskis sv).

Rispoli 5.5 Alti e bassi, non sempre al centro del match, da un 10 ci si aspetta di più.

Pinotti 7.5 Qualità e quantità a servizio della squadra.

All. Corti 6.5 Ottimo primo tempo in continua spinta, poi nella ripresa la stanchezza dei suoi viene fuori, ma nel complesso un buonissimo punto contro una squadra tosta.

TORINO

Bellocci 7 Comanda la difesa da dietro e alla fine il punto portato via da Como è suo.

Muratore 6 Soffre molto Pinotti in fase difensiva ma a livello offensivo sempre propositivo.

Ponghetti 5.5 Non sempre nel match, discontinuo.

Rossi 6 Gestisce il gioco dei suoi, sempre presente.

Sardo 6.5 Partenza in sordina e cresce alla lunga. Comandante. (43'st Gasti sv).

Desole 6 Insieme a Sardo formano una coppia di tutto rispetto.

Di Paolo 7 Ara la fascia nel secondo tempo, dominante. Prestazione premiata pure con il gol personale. (32' st Raballo sv).

Armocida 5.5 Alterna buone cose a brutte giocate, non nella sua giornata migliore. (27' st Rota sv).

Scarfiello 6.5 Buonissima gara, lotta per tutta la partita e fa salire i suoi.

Sacco 6 Qualità sopraffina ma non sempre nel match.

Dimitri 5.5 Buon primo tempo ma nella ripresa scompare.

All. Semioli 6.5 Male nel primo tempo, ma nella ripresa la reazione dei suoi ragazzi è da applausi.

ARBITRO

Nuzzo di Seregno 6.5 Sempre presente nella partita, dialoga e fischia il giusto. Ottima prova.

LE INTERVISTE

Al termine della partita ai microfoni il tecnico del Como Corti è soddisfatto dei suoi : «È stata una partita equilibrata, nel primo tempo i ragazzi hanno fatto bene mentre nella ripresa abbiamo sofferto le loro discese, dobbiamo lavorare ma questo è un grande punto». Semioli, tecnico ospite, anche lui contento del lavoro svolto dalla squadra: «Sono soddisfatto della prova, soprattutto nella ripresa abbiamo fatto meglio, nel primo tempo siamo stati timidi e insicuri nell'atteggiamento ma rimane la prestazione e ci portiamo a casa questo punto».