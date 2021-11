Cagliari-Juventus: una punizione di Scienza all'ultimo secondo pareggia i conti, ma Grandu e compagni mettono in difficoltà i bianconeri

Sotto la pioggia di Vinovo Juventus e Cagliari si dividono la posta in palio in una gara molto complicata da ambo le parti. Grandu da una parte, Scienza dall'altra mettono a referto le reti di giornate in un 1-1 che lascia l'amaro in bocca ai sardi, avanti fino al quinto minuto di recupero della ripresa e poi beffati dalla punizione dell'ex Inter. Partenza a rilento. Il primo tempo non è stato sicuramente memorabile in quanto avaro di emozioni e occasioni da gol. Una delle poche capita sui piedi di Crapisto al tredicesimo, ma è bravo Bonifacio a respingere. Il più...

