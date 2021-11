Inter-Milan: Martinazzi devastante, il Diavolo in versione rimonta condanna i nerazzurri alla sconfitta

Bello e allo stesso cinico, di carattere ma anche di qualità. Il Milan conquista il derby all'Enotria e lo fa nel modo più bello: ribaltando il vantaggio di Fois con due gol in tre minuti nel primo tempo, controllando la reazione nerazzurra e chiudendo i conti a dieci minuti dalla fine. Luca Martinazzi apre e completa la rimonta, nel mezzo il gol del sorpasso di capitan Diego Sia: la formazione di Ignazio Abate vince 3-1, mantiene l'imbattibilità e colora di rossonero la città almeno per questa domenica. Sei minuti di fuoco. Il primo tempo è clamoroso: per intensità, voglia di...

