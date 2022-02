Un Inception alla Christopher Nolan: non svegliate Luca Sardella

Dall’Interseriatese all’Uesse Sarnico per chiudere gli occhi e provare a diventare grande, dall’Uesse Sarnico all’Inter per approcciare al calcio dei grandi e iniziare a sognare, dall’Inter alla Cremonese per dimostrare di non volersi svegliare e meritarsi la maglia nerazzurra più ambita del mondo: roba da far drizzare le antenne persino a Christopher Nolan, regista dello straordinario successo cinematografico “Inception”. Uno scatto amarcord di Luca Sardella, impegnato in una sfida ai tempi della scuola calcio con la maglia del Sarnico UN INVERNO CALDO Nel nostro caso il protagonista è Luca Sardella, fresco di esordio in maglia Cremonese dopo un inverno decisamente...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con