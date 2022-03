Super-derby Juve: l'ex Biliboc e le torri Nobile e Scarpetta domano il Toro

Un derby a tinte tutte bianconere Juventus che battono per 5-1 il Torino. In gol Nobile, Biliboc, Pisano, Finocchiaro e Scarpetta. Per i granata il rigore di Rossi aveva fissato momentaneamente il risultato sul 3-1, senza però dare lo spirito giusto per una rimonta epica. Troppo superiori i bianconeri, padroni assoluti del campo. Con quelle firme 'speciali' per l'ex Biliboc e per il torinese doc Pisano. Storie nelle storie di una sfida tutta da ricordare. Quindici minuti di fuoco Un quarto d'ora devastante per i ragazzi di Piero Panzanaro con la prima stoccata che arriva al terzo minuto con Riccardo Nobile,...

