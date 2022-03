Voglia di vincere e paura di perdere, tra Toro e Cremonese vince la paura

E' l'equilibrio a farla da padrone nella quindicesima giornata girone A dei nazionali under 16: i granata, terzi in classifica alle spalle di Juve e Monza non riescono a dare continuità ai tre punti ottenuti a La Spezia; i Grigiorossi lombardi invece possono guardare il bicchiere mezzo pieno per il punto ottenuto lontano da casa e la conferma di una grande solidità difensiva maturata nelle ultime giornate. Toro spento negli ultimi metri L'esperto tecnico padrone di casa Franco Semioli opta quest'oggi per un 4-2-3-1 che garantisce solidità in mezzo al campo e imprevedibilità in fase offensiva: tra i pali si posiziona...

